OLIMPIADI 2026, AMATO (M5S): MELONI E ABODI METTANO FINE AL CAPRICCIO LEGHISTA

Roma, 19 gennaio 2024 – “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, cantava Venditti. Come l’amore di Salvini e Zaia per la pista da bob che costerà 85 milioni di euro. Coni e ministero, quando facemmo presente che si trattava di sperpero di soldi pubblici e di schiaffo all’ambiente costruirla in Italia e che si poteva utilizzare un’offerta estera, affermarono che avrebbero valutato l’alternativa. Lo hanno fatto ma l’amore del suo leghista è stato più forte. Giri immensi, e sono tornati sull’appalto milionario. Eppure, siamo ancora in tempo perché il realismo di cui difetta Zaia lo mettano in campo il ministro Abodi e soprattutto Giorgia Meloni. Ci troviamo di fronte a un progetto antieconomico, anche nella sua versione rivisitata, perché il governatore del Veneto non tiene minimamente conto dei futuri costi di gestione. In seconda battuta, si tratta di uno sfregio irrimediabile alla valle ampezzana, tra le più “illustri” al mondo in tema di turismo alpino. Terzo aspetto, l’irresponsabilità di Zaia poggia su una totale inconsapevolezza dei tempi di realizzazione di un’opera simile. La media di costruzione di un “budello del ghiaccio”, negli altri paesi europei, è di circa 850-900 giorni. Qui a disposizione ce ne sono circa la metà, visto che al Cio per i controlli preliminari l’opera andrebbe consegnata al più tardi per la primavera 2025. Motivo per cui lo stesso Cio continua a insistere perché si opti per un impianto già attivo oltreconfine. Di figure barbine l’Italia sul dossier olimpico già ne ha collezionate diverse l’anno passato. Meloni e Abodi facciano rinsavire Zaia, e mettano fine a questo inutile dannoso capriccio leghista”. Così in una nota il deputato M5s Gaetano Amato.

