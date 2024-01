(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 M.O., M5S: TAJANI IPOCRITA, SE VUOLE PACE AGISCA DI CONSEGUENZA

Sostenga cessate il fuoco, condanni Netanyahu, fermi invio armi

ROMA 19 GEN – “Il Ministro Tajani dice che l’Italia è pronta a inviare a Gaza i nostri militari con l’Onu come portatori di pace. Sarebbe una bella dichiarazione se non suonasse ipocrita, visto che l’Italia di Tajani e Meloni all’Onu si è astenuta per due volte sulla richiesta di un cessate il fuoco, visto che l’Italia di Tajani e Meloni continua a non condannare la disumana carneficina di Gaza e l’estremista di Netanyahu contrario a uno Stato palestinese, visto che l’Italia di Tajani e Meloni continua a inviare armi a Israele. Non si può sostenere e alimentare chi fa la guerra e spacciarsi per fautori della pace. Prima di parlare di missioni di pace, la pace va raggiunta. Se il governo è serio quando parla di pace, presenti all’Onu una nuova risoluzione per il cessate il fuoco, condanni i crimini e le posizioni di Netanyahu e fermi i trasferimenti di armi italiane verso Israele”.

Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle commissioni Esteri di Camera e Senato.

