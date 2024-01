(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 LIBERTA’ DI STAMPA, BEVILACQUA (M5S): GOVERNO VUOLE INTERCETTARE SOLO I GIORNALISTI

ROMA 19 GEN – “Mentre il governo Meloni in Italia cerca di imbavagliare la libertà di informazione ostacolando l’uso delle intercettazioni, in Europa continua a spingere per la possibilità di spiare i giornalisti per ragioni di sicurezza nazionale. Un doppio paradosso che la dice lunga sull’idea che questo governo ha della libertà di stampa e della lotta all’illegalità: invece di intercettare i corrotti vuole intercettare i giornalisti che indagano sulla corruzione, e cerca di farlo senza vergogna inserendo questa possibilità nella nuova legge europea per la libertà di stampa, European Media Freedom Act. Ci batteremo per bloccare questo ennesimo blitz del governo per limitare la libertà di inchiesta e di informazione, una libertà che evidentemente fa molta paura a questa maggioranza”.

Lo dichiara la senatrice Dolores Bevilacqua, vicepresidente della commissione Politiche Ue di Palazzo Madama e membro della commissione di vigilanza Rai.

