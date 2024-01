LECCETEATRO – Sabato 20 gennaio Luca Bizzarri con “Non hanno un amico” al Teatro Apollo

(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 *Sabato 20 gennaio Luca Bizzarri con “Non hanno un amico” al Teatro Apollo

Rientra nella stagione teatrale del Comune di Lecce /

Proseguono gli spettacoli della stagione di prosa del Comune di Lecce in

collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sabato 20 gennaio, alle

ore 21, sarà in scena l’attore, conduttore tv e scrittore Luca Bizzarri.

“Non hanno un amico” è il titolo dello spettacolo che lo vede

protagonista, ispirato al suo omonimo podcast prodotto da Chora Media.

Scritto con Ugo Ripamonti, mette al centro la comunicazione politica dei

nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di oggi tra la nostalgia del

Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Con tutta

la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto di noi, Bizzarri ci

porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic.

Un’ora di racconto in cui ci riconosciamo come in uno specchio che

all’inizio ci pare deformante, ma che, in realtà, a guardarlo bene,

restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere.

Per questo spettacolo, è attivo il laboratorio “Vengo anch’io” a cura

dell’associazione Blablabla, attività destinate all’infanzia con

l’obiettivo di consentire ai genitori una più facile fruizione

degli eventi teatrali. Genitori e figli possono condividere, in due

percorsi paralleli, l’esperienza dello spettacolo dal vivo. Per lo

spettacolo di bizzarri, viene proposto ai genitori che desiderano venire

a teatro con i propri figli piccoli Fotoricordo, laboratorio di collage

analogico:

utilizzando vecchie riviste, forbici e colla si andrà a costruire un

collage permettendo ai bambini di parlare di se stessi, dei propri

ricordi e della propria memoria prima con le parole, poi con le immagini.

I laboratori sono rivolti alla fascia d’età dai 4 ai 10 anni. La

