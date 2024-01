FERRARA, GIORNO DELLA MEMORIA, INIZIATIVE AL VIA AL COMUNALE CON “IL CACCIATORE DI NAZISTI”, SPETTACOLO DEDICATO A 300 STUDENTI. GULINELLI: “NON DIMENTICARE È UN DOVERE PER PREVENIRE IL RIPETERSI DEL GENOCIDIO E PER EVITARE OGNI DISCRIMINAZIONE”

(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 GIORNO DELLA MEMORIA, INIZIATIVE AL VIA AL COMUNALE CON “IL CACCIATORE DI

NAZISTI”, SPETTACOLO DEDICATO A 300 STUDENTI. GULINELLI: “NON DIMENTICARE È

UN DOVERE PER PREVENIRE IL RIPETERSI DEL GENOCIDIO E PER EVITARE OGNI

DISCRIMINAZIONE”

Ferrara, 19 gen – Remo Girone al Teatro Comunale dà il via alle

celebrazioni in occasione del Giorno della Memoria con lo spettacolo ‘Il

cacciatore di nazisti’. Sul palcoscenico prende vita la straordinaria

storia di Simon Wiesenthal, ingegnere e scrittore ebreo-austriaco

sopravvissuto all’Olocausto, che ha trascorso tutta la sua rimanente

esistenza a raccogliere informazioni sui nazisti in latitanza per

sottoporli a giusto processo.

Prima dello spettacolo, la cui prima replica è stata resa gratuita per le

scuole del territorio, l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli e la

direttrice dell’Istituto di Storia contemporanea Anna Quarzi hanno rivolto

un saluto alla popolazione studentesca, con cui è partito il ricco

calendario delle iniziative per commemorare le vittime dello sterminio e

delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici

nei campi nazisti. Sono stati circa 300 gli studenti coinvolti per

l’occasione.

“La tragedia della Shoah, in cui l’umanità ha sperimentato le profondità

dell’odio, è stata segnata da umiliazioni, privazioni della dignità e

deportazioni nei lager. In questa tragedia nessuno è esente da colpa –

spiega l’assessore Marco Gulinelli -. Da 24 anni, il Giorno della Memoria

ci ricorda il dovere di non dimenticare e di prevenire la ripetizione di

tale genocidio. Primo Levi affermava: “Ricordare per non ripetere”,

sottolineando l’importanza di un ricordo tangibile e condiviso. È

essenziale conservare la memoria di questi eventi e combattere ogni forma

di discriminazione. Siamo tutti chiamati a contribuire, ciascuno nel

proprio ambito, con piena coscienza, poiché il compito più antico e nobile

è quello di essere umani nel rispetto della dignità altrui”, conclude

Gulinelli.

Lo spettacolo, regia e drammaturgia di Giorgio Gallione, va in scena anche

domani, sabato 20 gennaio, alle 20.30 e domenica alle 16. Info e biglietti:

http://www.teatrocomunaleferrara.it.

Il prossimo appuntamento con le iniziative del Giorno della Memoria è

domenica 21 gennaio alle 11.30 al Meishop via Piangipane 81 si terrà la

Giornata seminariale dei corsisti del Meis con “Arte, immagine,

antisemitismo e propaganda”, interviene Gianfranco Ferlisi. Lunedì 22

gennaio al Ridotto del Teatro Comunale, alle 21, l’Università degli studi

di Ferrara propone “Messia e rivoluzione – Storia e storie del Bund”, con

la voce di Miriam Camerini Angelo Baselli al clarinetto, Gianluca Casadei

alla fisarmonica e Rocco Rosignoli (violino, contrabbasso e chitarra).

Sempre il 22 si terrà la mostra fotografica in Prefettura “Il peso della

legge”. Le iniziative proseguono in un ricco calendario. Martedì 30

gennaio, alle 11.30 la Scuola Primaria di San Martino sarà intitolata a

Bruno Farber, il più giovane deportato di origine goriziana, ucciso ad

Auschwitz all’età di 3 mesi e 19 giorni.

Anche le biblioteche cittadine propongono diverse iniziative: alla

Biblioteca Comunale Ariostea il 29 gennaio alle 17 sarà presentato il libro

curato da Alberto Cavaglion, con la partecipazione di Rav Luciano Meir Caro

e Luca De Angelis, mentre il 31 gennaio alle 17 il libro di Antonio

Leggiero. Al Centro Studi Bassaniani l’8 febbraio alle 16,30 è in programma

la presentazione del libro “Sai che tornerò” di Mercedes Monmany, con la

partecipazione di Barbara Domenichini: alla Biblioteca Comunale G. Bassani

il 27 gennaio alle 10,30 (e non alle 11 come precedentemente previsto) c’è

lo spettacolo “Angela ed Eva” ispirato alla storia di Angela Reinhardt, a

cura di Officina Teatrale Actuar, mentre alla Biblioteca Comunale G. Rodari

sempre il 27 alle 16,30 è il momento del reading musicale “Racconti di

speranza: i bambini che ce l’hanno fatta”. Tutte le biblioteche produrranno

rassegne bibliografiche e vetrine espositive dedicate alla tematica del

Giorno della Memoria.

*In allegato alcune immagini dell’incontro che ha dato il via alle

celebrazioni per il Giorno della Memoria a Ferrara e dello spettacolo Il

cacciatore di nazisti al Teatro Comunale di Ferrara.*

