Corte Ue: Agenda 22-28 gennaio 2024 (Marchi Ue: Noah – Lego, indennizzo ritardo volo, status di rifugiato, limitazioni dei diritti conferiti dal marchio, stabilizzazione rapporti di lavoro corpo militare Croce Rossa Italiana)

(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 Cause in calendario per il periodo considerato:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=28/01/2024&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=22/01/2024&tri=salle&

Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=28/01/2024&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=22/01/2024&tri=salle&

cioè, attualmente:

Corte di giustizia dell’Unione europea

Agenda

Dal 22 al 28 gennaio 2024

Mercoledì 24 gennaio – h. 9.30

Sentenza nella causa T-562/22 Noah Clothing/EUIPO – Noah (NOAH) (EN)

(Marchio UE – Procedura di annullamento)

Nel 2008 Yannick Noah, ex tennista francese, ha fatto registrare presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) un segno figurativo come marchio dell’Unione europea per diverse categorie di prodotti. Nel 2022, su richiesta della società newyorchese Noah Clothing LLC, l’EUIPO ha dichiarato la decadenza del marchio per l’insieme dei prodotti, ad eccezione di polo e maglioni, a causa del mancato utilizzo del marchio. Il Tribunale è chiamato a decidere il ricorso di Noah Clothing LLC, che insiste per la dichiarazione di decadenza del marchio anche in ordine a e maglioni.

Documenti di riferimento T-562/22

Mercoledì 24 gennaio – h. 9.30

Sentenza nella causa T-537/22 Delta-Sport Handelskontor / EUIPO – Lego (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (EN)

(Disegno o modello comunitario – Procedura di annullamento)

Dal 2010 la società danese Lego beneficia della protezione del disegno-modello del suo mattoncino nell’Unione Europea. Nel 2019, su richiesta della società tedesca Delta Sport Handelskontor, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ne ha annullato la protezione, ritenendo che tutte le caratteristiche del suo aspetto fossero dettate esclusivamente dalla sua funzione tecnica, ossia consentire l’assemblaggio con altri mattoncini del gioco e lo smontaggio. Questa decisione dell’EUIPO è stata però annullata dal Tribunale dell’UE. In seguito, EUIPO si è conformato alla decisione del Tribunale, accordando nuovamente protezione al mattoncino LEGO in quanto quest’ultimo beneficia di un’eccezione specifica prevista dal diritto dell’Unione, che consente di proteggere i sistemi modulari.

Nel 2022 la Delta Sport Handelskontor ha nuovamente adito il Tribunale chiedendogli di annullare quest’ultima decisione dell’EUIPO.

Documenti di riferimento T-537/22

Giovedì 25 gennaio – h. 9.30

Sentenze nelle cause C-474/22 Laudamotion (Renoncement à un vol tardif) (DE) e C-54/23 Laudamotion et Ryanair (DE)

(Trasporti aerei – Indennizzo dei passeggeri aerei in caso di ritardo significativo di un volo – Obbligo di presentarsi in tempo per il check-in – Deroga a tale obbligo)