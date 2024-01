(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

19/1/2024

PER I “LUNEDI’ DELLO SCHMIDL” LUNEDI’ 22 GENNAIO ALLE ORE

17.30 AL CIVICO MUSEO TEATRALE C. SCHMIDL DI PALAZZO

GOPCEVICH APPUNTAMENTO DEDICATO AL MUSICISTA TRIESTINO

ALFREDO LACOSEGLIAZ

È dedicato ad Alfredo Lacosegliaz, il musicista triestino nato l’11 ottobre del

1953 e scomparso il 28 settembre del 2016, l’appuntamento in calendario lunedì 22

gennaio 2024 alle ore 17.30, alla Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich (Via Rossini,

4), nell’ambito del cartellone dei «Lunedì dello Schmidl», il ciclo di approfondimenti

a cura di Stefano Bianchi che il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” da oltre un

quindicennio offre sulle proprie collezioni al pubblico dei cultori della musica e del

teatro.

L’eredità artistica di Alfredo Lacosegliaz è confluita nel 2022 nelle collezioni

dello “Schmidl” grazie alla donazione della vedova Cristina Gioachin, che afferma:

«è stato naturale per me pensare di donare al Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”

di Trieste il materiale cartaceo riguardante la produzione musicale e teatrale di mio

marito Alfredo Lacosegliaz».

Il Fondo Lacosegliaz, riordinato dall’archivista Franca Tissi e conservato in

ventidue faldoni, contiene spartiti, fotografie, locandine, rassegne stampa, progetti

scenici e musicali. Il Fondo si arricchisce ora di un prezioso strumento di studio, che

sarà al centro dell’incontro di lunedì 22 gennaio: le parti dell’archivio conservate

digitalmente, frutto di un lavoro di studio e catalogazione dei materiali che ha visto, in

fasi successive, il riversamento e l’organizzazione dei materiali artistici da supporti

analogici e digitali di archiviazione su supporti digitali. Gli archivi digitali sono corredati

da un catalogo con la descrizione analitica dei contenuti e da un prospetto sintetico delle

opere principali e della loro collocazione all’interno del Fondo.

A presentare questo materiale saranno Stefano Bianchi e Cristina Gioachin,

assieme a Gabriele Centis e Ennio Guerrato. Quest’ultimo è autore del docu-film «Al di

là dei lupi», sulla vita e la carriera artistica di Alfredo Lacosegliaz, che sarà proiettato sabato

27 gennaio alle 11.00 al Cinema Ambasciatori nell’ambito del Trieste Film Festival e del

quale nell’incontro di lunedì verrà offerta un’anticipazione.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

