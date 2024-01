(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 *RDC, CAROTENUTO (M5S): MINISTERO LAVORO-INPS CONDANNATI A RISARCIRE EX

PERCETTRICE*

ROMA, 18 GENNAIO 2024 – “Mentre la ministra Calderone continua a gettare

fango sul Reddito di cittadinanza, il suo ministero e l’Inps dovranno

risarcire, con tanto di interessi, un’ex percettrice di Marano (Napoli) a

cui il 27 luglio dell’anno scorso è stato tolto il sussidio. Così, infatti,

dice un’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha accolto il ricorso della

donna. Il caos che questo Governo ha generato dopo la cancellazione del

Reddito è sotto gli occhi di tutti, e questo caso è la rappresentazione

plastica. Un labirinto di scartoffie che sta avendo l’effetto di

scoraggiare molti potenziali percettori a richiedere i sussidi, lasciandoli

privi di sostegno. A gennaio solo il 42% delle famiglie che beneficiavano

del Rdc prenderà l’Assegno di inclusione o il Sfl, in pratica 4 su dieci.

Altro che “non lasceremo nessuno indietro”: la guerra del Governo ai poveri

continua”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro

Dario Carotenuto.