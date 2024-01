(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

Incontro con le Istituzioni del Territorio

“Progettiamo insieme percorsi di comunità inclusive”

INCLUSIONE LAVORATIVA E DISABILITÀ PSICHICA | Istruzioni per un binomio possibile

PROGETTO – PCS 3.0 REGIONE PUGLIA

WORKSHOP / Con il patrocinio del Comune di Monopoli e di Polignano a mare

Venerdì 19 gennaio ’24 – ore 16.00 /18.30 | Biblioteca civica | MONOPOLI

Incontrare il mondo dell’impresa per progettare insieme percorsi di comunità inclusive a favore di ragazzi con disabilità psichiatrica.

Va in questa direzione il terzo workshop interattivo del progetto “Inclusione lavorativa e disabilità psichica- Un binomio possibile”. Nel corso hanno già dichiarato la loro partecipazione numerosi imprenditori locali. Una imperdibile occasione per condividere una riflessione sul tema e immaginare soluzioni possibili.

Appuntamento a domani, venerdì prossimo 19 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, presso la Biblioteca civica “Prospero Rendella” di Monopoli.

L’iniziativa regista il patrocinio dal Comune di Monopoli e dal Comune di Polignano a Mare . Nel corso dell’appuntamento interverranno anche rappresentanti delle Istituzioni e della politica non solo a livello locale. Si ricorda che la progettualità in oggetto vede capofila l’associazione di promozione sociale “Jemh Session”, insieme al “Centro Arcobaleno” e “X Fragile”, cooperanti su di un cantiere progettuale che, nella sua visione”, intende favorire esperienze di contatto con il mondo del lavoro per giovani utenti inoccupati, riducendone isolamento e incoraggiando la personale inclusione sociale e animazione nelle comunità territoriali, annullando varie forme di discriminazioni.

