Il Centro globale di ingegneria e ricerca K. Lisa Yang darà priorità alle innovazioni per le comunità con risorse limitate

(AGENPARL) - ROMA, 18 Gennaio 2024 - L’hub collaborativo fondato dalla filantropa Lisa Yang catalizzerà l’innovazione accademica e si tradurrà in un impatto globale nel mondo reale.

Miliardi di persone in tutto il mondo si trovano ad affrontare minacce al loro sostentamento, alla loro salute e al loro benessere a causa della povertà. Questi problemi persistono perché le soluzioni offerte nei paesi sviluppati spesso non soddisfano i requisiti – legati a fattori come prezzo, prestazioni, usabilità, robustezza e cultura – dei paesi poveri o in via di sviluppo. I laboratori accademici cercano spesso di affrontare queste sfide, ma spesso senza alcun risultato perché non dispongono di conoscenze reali e sul campo da parte delle principali parti interessate e perché non dispongono di mezzi efficienti e affidabili per convertire le scoperte in un impatto nel mondo reale. .

Il nuovo Centro K. Lisa Yang Global Engineering and Research (GEAR) del MIT, fondato con una donazione di 28 milioni di dollari da parte della filantropa e investitrice Lisa Yang, mira a ripensare il modo in cui i prodotti e le tecnologie per le comunità con risorse limitate vengono concepiti, progettati e commercializzati. Frutto di una collaborazione tra la Scuola di Ingegneria e la Scuola di Scienze del MIT, il Centro Yang GEAR riunirà un team multidisciplinare di ricercatori del MIT per valutare le sfide globali più urgenti di oggi in tre aree critiche: salute globale, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e gestione dell’acqua. nesso energia-cibo.

“Come ha dimostrato più e più volte attraverso la sua attività filantropica, Lisa Yang condivide la passione del MIT nel collegare la ricerca fondamentale e i dati del mondo reale per creare un impatto positivo”, afferma il presidente del MIT Sally Kornbluth. “Sono grato per la sua visione potente e l’incredibile generosità nel fondare il Centro K. Lisa Yang GEAR. Non riesco a immaginare un uso migliore dei talenti del MIT che lavorare per migliorare la vita e la salute delle persone in tutto il mondo”.

La donazione di Yang amplia il suo eccezionale sostegno filantropico alla salute umana e alla ricerca scientifica di base presso il MIT negli ultimi sei anni. Il Centro Yang GEAR entrerà a far parte del Collettivo Yang Tan del MIT , un insieme di sei importanti centri di ricerca focalizzati sull’accelerazione della collaborazione nella scienza di base, nella ricerca e nell’ingegneria per realizzare strategie traslazionali che migliorano la salute e il benessere umano su scala globale.

“Miliardi di persone affrontano sfide quotidiane di vita o di morte che potrebbero essere migliorate con tecnologie eleganti”, afferma Yang. “Eppure ho imparato quanti prodotti e strumenti creati dai migliori ingegneri non escono dal laboratorio. Possono sembrare idee intelligenti durante la fase di prototipo, ma sono del tutto inadatte alle comunità per le quali sono state progettate. Sono molto entusiasta del potenziale di uno sforzo ingegneristico deliberato e ponderato che darà priorità alla progettazione di tecnologie da utilizzare nelle comunità povere”.

I costi, la disponibilità dei materiali, l’idoneità culturale e altri disallineamenti del mercato impediscono che molte importanti innovazioni nel campo della salute globale, del cibo e dell’acqua vengano tradotte per essere utilizzate in comunità con risorse limitate. Il Centro Yang GEAR sosterrà un importante programma di ricerca e progettazione con la sua missione di identificare strategicamente sfide avvincenti e lacune di conoscenza scientifica associate nelle comunità con risorse limitate, per poi affrontarle attraverso l’innovazione accademica per creare e tradurre tecnologie trasformative.

Il centro sarà guidato da Amos Winter , professore associato di ingegneria meccanica, il cui laboratorio si concentra sulla creazione di tecnologie che uniscono un design innovativo e a basso costo con una comprensione approfondita dei vincoli socioeconomici unici dei mercati emergenti.

“Il mondo accademico ha un ruolo chiave da svolgere nel risolvere le sfide storicamente irrisolvibili nelle comunità con risorse limitate”, afferma Winter. “Tuttavia, la ricerca accademica è spesso disconnessa dai requisiti del mondo reale che devono essere soddisfatti per apportare cambiamenti significativi. Il Centro Yang GEAR fungerà da catalizzatore per l’impatto dell’innovazione, aiutando i colleghi a identificare problemi convincenti e a concentrare i propri talenti sulla realizzazione di soluzioni nel mondo reale e fornendo meccanismi per la diffusione commerciale. Sono estremamente grato di trovare in Lisa un partner che condivide la visione di come la ricerca accademica possa svolgere un ruolo più efficiente e mirato nell’affrontare i bisogni delle popolazioni più svantaggiate del mondo”.

La spina dorsale del Centro Yang GEAR sarà un team di ricercatori e ingegneri esperti. Questi individui esploreranno i problemi del mondo reale e distilleranno le domande di ricerca rilevanti, quindi aiuteranno a riunire team collaborativi. Man mano che i progetti si sviluppano, il personale del centro guiderà gli studenti, costruirà e condurrà progetti pilota sul campo e favorirà le relazioni con le parti interessate in tutto il mondo. Saranno posizionati strategicamente per tradurre la tecnologia alla fine dei progetti attraverso licenze e startup. Il personale e i collaboratori del centro si concentreranno sulla creazione di prodotti e servizi per i migranti guidati dal clima, come reti idriche e di energia solare; tecnologie per ridurre il carbonio atmosferico e promuovere l’economia dell’idrogeno; soluzioni per la desalinizzazione e l’irrigazione dell’acqua salmastra; e dispositivi e dispositivi diagnostici sanitari globali ad alte prestazioni.

Ad esempio, un team del Centro Yang GEAR focalizzato sulla creazione di soluzioni di irrigazione a risparmio idrico e alimentate a energia solare per gli agricoltori del Medio Oriente e del Nord Africa continuerà il suo lavoro nella regione. Condurranno ricerche esplorative; costruire un team di stakeholder, tra cui agricoltori, organizzazioni di sensibilizzazione agricola, produttori di hardware per l’irrigazione, rivenditori, scienziati dell’acqua e dell’agricoltura e funzionari del governo locale; progettare, testare rigorosamente e iterare prototipi sia in laboratorio che sul campo; e condurre prove sul campo su larga scala per raccogliere il feedback degli utenti e aprire la strada alla commercializzazione del prodotto.

“Fondato sulla ricerca scientifica fondamentale e combinato con l’eccellenza nelle discipline umanistiche, il MIT fornisce un quadro che integra persone, economia, ricerca e innovazione. Incorporando molteplici prospettive – ed essendo attento ai bisogni e alle culture delle persone che in ultima analisi faranno affidamento sui risultati della ricerca – il MIT può avere il maggiore impatto nei settori della salute, della scienza del clima e della sicurezza delle risorse”, afferma Nergis Mavalvala, decano del School of Science e Curtis e Kathleen Marble Professore di Astrofisica.

Uno scopo generale del centro sarà quello di formare laureati che siano ingegneri, designer e ricercatori globali posizionati per una carriera in grado di affrontare sfide avvincenti e ad alto impatto. Il centro comprende quattro borse di studio Hock E. Tan GEAR Center che supporteranno studenti laureati e/o ricercatori post-dottorato desiderosi di entrare nel campo dell’ingegneria globale. Le borse di studio prendono il nome dall’alunno del MIT e CEO di Broadcom Hock E. Tan ’75 SM ’75.

“Sono entusiasta che il Centro Yang GEAR stia assumendo un ruolo di primo piano nella formazione di risolutori di problemi che ripenseranno al modo in cui i prodotti e le invenzioni possono aiutare le comunità ad affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo”, aggiunge Anantha Chandrakasan, preside della Facoltà di Ingegneria e il Vannevar Bush Professore di Ingegneria Elettrica e Informatica. “Questi giovani studenti, dottorandi e personale di talento hanno il potenziale per raggiungere tutte le discipline – e in tutto il mondo – per trasformare veramente l’impatto che l’ingegneria può avere in futuro”.