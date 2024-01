(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 Comunicato stampa

Il Sindaco e l’Assessore alla cultura hanno incontrato

lo scultore Enzo Babini che ha donato un’opera al comune di Cervia

Lo scultore e ceramista Enzo Babini di Cotignola ha donato un’opera al comune

di Cervia.

L’artista ha realizzato la scultura con le terre della Romagna, per ricordare

l’alluvione e soprattutto per testimoniare e rendere omaggio alla forza e alla

solidarietà con cui la “gente di Romagna” ha saputo reagire.

Il titolo del’opera è “Libro della memoria” e raffigura un libro aperto all’interno

delle cui pagine appare un cerchio, che rappresenta il sole e quindi la speranza

e la luce, con all’interno quattro figure operanti: Primavera, Estate, Autunno e

Inverno.

Enzo Babini ha realizzato un numero limitato di queste sculture con lo scopo di

donarle alle amministrazioni pubbliche della nostra Provincia, colpite

dall’alluvione, come auspicio di rinascita delle nostre terre romagnole.

Il Comune di Cotignola città dell’artista si è fatto promotore di questa donazione

con tutte le amministrazioni comunali coinvolte dagli eventi alluvionali.

A riceverlo il sindaco Massimo Medri e l’assessore alla cultura Cesare Zavatta

che lo hanno ringraziato per la donazione e per la sensibilità e l’attenzione nei

confronti dei comuni colpiti dall’alluvione.

Ad accompagnarlo la dottoressa Bruna Baldassarri amica di Enzo ed esperta

d’arte.

Per informazioni su Enzo Babini: https://www.smbr.it/babini-enzo/

Cervia, 18 gennaio 2024

http://www.comunecervia.it