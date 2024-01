(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 CACCIA, M5S: “PROPOSTA MAGGIORANZA CRUDELE, CONDANNERA’ ITALIA A PROCEDURA INFRAZIONE”

Roma, 18 gen. – “In questi giorni, in Commissione Agricoltura alla Camera si discute la nuova proposta di modifica della Legge del 1992 sulla caccia da parte della maggioranza, su input dalla Lega. Alla base del nuovo testo, sembra esserci la volontà di ricreare il far west sul territorio italiano, visto che le principali misure della proposta danno totale libertà ai cacciatori, cancellando di fatto ogni regola che ne limitava l’azione, e facilitano pratiche crudeli nei confronti degli animali come l’uso dei richiami vivi. Si tratta di un testo anacronistico, vista anche l’inversione di tendenza registrata negli ultimi trent’anni sulla caccia, con un’importante diminuzione del numero dei cacciatori. Un provvedimento che molto probabilmente condannerà l’Italia a nuove procedure di infrazione dell’Unione Europea. Il Movimento 5 Stelle sta combattendo questo testo crudele e antistorico attraverso una diversa proposta di Legge, ma l’atteggiamento della maggioranza in Commissione è grave, perché sta provando a impedire audizioni e dibattito. Una dimostrazione di arroganza inaccettabile, con la quale il governo continua a non risolvere i problemi del mondo dell’agricoltura, seguitando a perseguire i propri interessi e a difendere le categorie a esso vicine”. Lo scrivono in una nota Senatori e Deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura Sabrina Licheri, Gisella Naturale, Luigi Nave, Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi e Sergio Costa.

