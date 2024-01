(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 BENI CULTURALI, RICCIARDI (M5S) A MAGGIORANZA: PARLATE DI LEGALITA’ MA GUARDATE IN CASA VOSTRA

ROMA, 18 gennaio – “Noi saremmo anche disposti a tollerare la promessa di integerrimo rigore e di legalità da parte della maggioranza che presenta provvedimenti propagandistici come questo contro l’imbrattamento o deterioramento dei beni culturali. Solo che la maggioranza dovrebbe farlo anche con un sottosegretario alla Cultura accusato di aver trafugato un quadro, con un ministro che stoppa treni a suo piacimento, con una ministra del Turismo che non paga i suoi dipendenti, con indagati per corruzione che nel centrodestra saltano fuori ogni paio di giorni, l’ultimo è il governatore della Sardegna, con i deputati che sparano a capodanno in compagnia di un sottosegretario. E in tutto questo il padre fondatore del centrodestra fu condannato e per questo escluso dal Parlamento. Questo siete, con che faccia chiedete rigore e legalità con la vostra propaganda?”

Così in aula alla Camera il deputato Riccardo Ricciardi, vice presidente del Movimento 5 Stelle.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle