+++ RPT +++ ALLUVIONE: FOTI (FDI), SBLOCCATI ALTRI FONDI CON ACCORDO SVILUPPO E COESIONE

mer 17 gennaio 2024

*ALLUVIONE: FOTI (FDI), SBLOCCATI ALTRI FONDI CON ACCORDO SVILUPPO E

COESIONE*

“Oggi il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato l’accordo tra

Regione Emilia-Romagna e Governo italiano (Fsc) che prevede lo stanziamento

di oltre 600 milioni di euro, *di cui 150* da destinare ai territori

alluvionati. Un patto importante, apprezzato anche dal governatore

Bonaccini, finalizzato alla realizzazione di 92 grandi progetti che

rappresentano il volano che permetterà alla Regione di tornare a correre

più velocemente. C’è ancora tanto da fare, come ribadito da Giorgia Meloni,

che oggi si è recata su questi territori insieme alla presidente della

Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. E dall’Ue finalmente arrivano

risposte adeguate: con la revisione del Pnrr, l’Italia potrà investire 1,2

miliardi di euro per la ricostruzione post alluvione dell’Emilia-Romagna,

concentrandosi sulla difesa idraulica, il ripristino di viabilità e

infrastrutture stradali, oltre alle risorse stanziate dal governo italiano

con il decreto Alluvione, che ammontano a più di 4 miliardi di euro. Si

conferma così la concretezza e l’attenzione del governo Meloni verso questi

territori, che non sono stati mai abbandonati, piaccia o no ai soliti

detrattori, puntualmente smentiti dai fatti”.

Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.