(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 Persecuzioni cristiani, Delmastro (FDI): “Segnali inquietanti, oltre 365 milioni i casi nel mondo”

“Oggi alla Camera dei Deputati è stata presentata la World Watch list grazie all’instancabile lavoro dell’associazione Porte Aperte.

Una mappa che documenta le crescenti persecuzioni nei confronti dei cristiani: oltre 365 milioni vengono perseguitati per la loro fede.

Non si può più chiudere gli occhi davanti alla più sanguinaria discriminazione al mondo!”

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale