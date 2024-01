(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Patrimonio, De Santis (Civica Raggi) – Meleo (M5S): “Fdi risolva problema morosità sedi Pd anzichè perdersi in sterili polemiche politiche”

Roma, 17 gennaio 2024 – “Assistiamo incuriositi e preoccupati alla denuncia di Fratelli d’Italia sulle morosità delle sedi Pd a Roma.

Un problema certamente importante e meritavole di essere affrontato con la giusta attenzione ma rispetto al quale FdI ‘dimentica’ di poter intervenire avendo a disposizione tutti gli strumenti per farlo.

Ater, infatti, è un’agenzia facente capo alla Regione Lazio che, come è noto, è governata proprio da Fratelli d’Italia.

Peraltro, gli stessi esponenenti del partito di Giorgia Meloni hanno ammesso di essersi rivolti – nella scorsa legislatura – all’allora governatore Zingaretti affinchè intervenisse in maniera concreta e incisiva per risolvere questo problema.

A questo punto, ci auguriamo che quella imbastita da Fratelli d’Italia non sia solamente una denuncia ‘di facciata’, anche alla luce delle convergenze politiche – in Aula Giulio Cesare e fuori dall’Aula – a cui abbiamo assistito tra FdI e una parte del Partito Democratico negli ultimi due anni di consiliatura in Campidoglio.

Così come auspichiamo che, chi oggi gestisce i destini di Ater – il cui compito è quello di sostenere quei cittadini che vivono a pieno il dramma casa – chiarisca la vicenda legata alla morosità delle sedi Pd, cosa che – siamo sicuri – farà con senso di responsabilità anche il Partito Democratico.

Quel che è certo è che noi siamo e saremo sempre e unicamente dalla parte dei cittadini e a tutela dei loro diritti”.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e la capogruppo capitolina del M5S Linda Meleo .