Invito Conferenza Stampa con Saviano – Camera Dei deputati – 18 gennaio

(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 IL «MASSACRO DI PONTICELLI»: L’OMBRA DELL’ERRORE GIUDIZIARIO

Giovedì 18 Gennaio ore 14.30

Sala Stampa della Camera Dei Deputati

Due bambine massacrate e date alle fiamme, nel luglio del 1983, e tre uomini all’epoca ventenni – Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo – finiti in carcere, con condanne definitive, ma da sempre dichiaratisi innocenti, anche dopo esser ritornati in libertà nel 2015: il Massacro di Ponticelli è uno dei più orribili casi di cronaca che il nostro Paese abbia conosciuto e su di esso aleggiano le ombre dell’errore giudiziario e del coinvolgimento della criminalità organizzata.

Grazie all’indagine portata avanti dalla commissione Antimafia della scorsa legislatura, i cui contenuti sono riportati nella relazione finale a prima firma della deputata M5S Stefania Ascari, è stato aperto un fascicolo conoscitivo da parte della procura di Napoli.

Dopo 40 anni, la verità effettiva potrebbe non ancora essere stata scritta e il Massacro di Ponticelli potrebbe essere una vicenda di sole vittime e di nessun reale colpevole assicurato alla giustizia.

La Commissione d’inchiesta Antimafia e le autorità giudiziarie hanno il dovere di continuare a ricercare la verità, anche e soprattutto se si tratta di una verità scomoda.

Intervengono:

Stefania Ascari, Deputata del Movimento 5 Stelle, prima firmataria della relazione approvata in Commissione Antimafia;

Roberto Saviano, scrittore;

Luisa D’Aniello, psicologa forense e criminologa;

Giacomo Morandi, investigatore;

Saranno presenti i tre protagonisti della vicenda: Giuseppe La Rocca, Luigi Schiavo e Ciro Imperante .

