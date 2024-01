(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 IL CONSIGLIO REGIONALE APRE LE PORTE AGLI STUDENTI DEL LAZIO

L’Istituto “Angeloni” di Frosinone inaugura un ciclo di incontri con le scuole nella sede di via della Pisana

Il Consiglio regionale del Lazio ha ospitato oggi circa 40 studenti dell’istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Angeloni” di Frosinone, provenienti da tre classi (un quarto anno e due quinte), accompagnati da 5 docenti. Si è trattato del primo appuntamento nell’ambito di un progetto più ampio voluto dalla presidenza del Consiglio e rivolto alle scuole, con l’obiettivo di far conoscere ai giovani le prerogative e le competenze del parlamento regionale.

Gli studenti sono stati accolti nella sala Mechelli della sede di via della Pisana dai consiglieri Daniele Maura e Alessia Savo (promotori dell’incontro), Eleonora Berni, Edy Palazzi e Marika Rotondi. Tutti sono intervenuti per spiegare ai ragazzi il funzionamento del Consiglio, delle commissioni consiliari e degli organismi autonomi. È intervenuta anche la Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Monica Sansoni, per far conoscere ai ragazzi il ruolo importante dell’organismo regionale di garanzia, al loro fianco non solo per la tutela dei loro diritti ma anche per il contrasto ai fenomeni di devianza giovanile, come il bullismo e il cyberbullismo.