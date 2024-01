(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 COMMISSIONE COVID, M5S: “GRAVISSIMO COLPO DI MANO DELLA MAGGIORANZA”

Roma, 17 gen. – “È gravissimo il colpo di mano eseguito della maggioranza in Commissione Affari Sociali, dove ha prima registrato un clamoroso flop sull’istituzione della Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid e ha poi modificato in corso d’opera le regole per ottenere il risultato voluto. Il mandato al relatore a riferire in Aula era stato infatti bocciato dalla Commissione, con un duro colpo alle aspirazioni del centrodestra di mettere in piedi questa vergognosa caccia alle streghe nei confronti di chi ha condotto il Paese attraverso la pandemia. A quel punto, con una gravissima decisione, la maggioranza ha fatto ripetere il voto, cercando di rimediare alla figuraccia con un autentico colpo di mano. Per questo motivo, abbiamo deciso di abbandonare l’Aula per protesta”. Lo scrivono in una nota i Deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle