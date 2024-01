(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Comune di Piacenza

Piacenza, 16 gennaio 2024

Oggetto: Ripartono i “Martedì della salute” rivolti alla terza età. Focus sulla

relazione tra nonni e nipoti

“Nonni e nipoti, una relazione unica per un benessere condiviso”: questo il tema del

prossimo incontro in programma per il ciclo “I martedì della salute”, in calendario il

23 gennaio, con inizio alle 15, presso il salone dell’Emporio Solidale in via I Maggio

Si apre così il nuovo anno per l’iniziativa rivolta agli over 65 residenti in città,

proposta dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza in

collaborazione con l’Azienda Usl, la cui responsabile dell’Unità operativa Psicologia

di Base, la dottoressa Simona Minarelli, sarà la relatrice nell’occasione.

La partecipazione è, come sempre, gratuita, ma per ragioni organizzative si richiede