(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 RIFORMA PRESCRIZIONE, DELMASTRO (FDI): ARCHIVIATA INFAUSTA STAGIONE PENTASTELLATA, ORA PIÙ DIRITTI E GARANZIE PER I CITTADINI

“Approvata alla Camera la riforma della prescrizione!

Orgogliosi di aver restituito diritti sostanziali ai cittadini.

Abbiamo archiviato in un colpo solo non solo l’infausta stagione pentastellata che aveva disegnato un universo concentrazionario di indagati e imputati a vita, ma anche l’improcedibilità in appello che, con il complice voto di Pd e M5Stelle, avrebbe rottamato i processi di più grave allarme sociale.

Basta scontri sulla giustizia sulla pelle dei cittadini: più diritti, più garanzie, ma anche tempi certi e congrui per l’accertamento dei più gravi reati”.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale