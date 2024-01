La Comunità Ebraica di Firenze: “Sconcerto dopo aver appreso la notizia dell’evento organizzato da A.N.P.I. Sezione di Bagno a Ripoli”

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Buonasera,

riceviamo e inoltriamo il seguente comunicato stampa:

La Comunità Ebraica di Firenze esprime sconcerto dopo aver avuto notizia

dell’evento organizzato da A.N.P.I. Sezione di Bagno a Ripoli presso il

C.R.C. Antella per il prossimo 27 gennaio in collaborazione con AssoPace

Palestina.

Dispiace dover ricordare a chi dovrebbe, per proprio statuto, avere a cuore

la memoria della barbarie fascista, che il 27 gennaio è una legge dello

stato istituita proprio per riflettere sui crimini del fascismo italiano e

la complicità con il nazismo. Il tentativo di creare inesistenti paralleli

fra lo sterminio che il nostro paese ha contribuito a compiere, ottant’anni

fa, di ebrei, Rom e Sinti, disabili, omosessuali e oppositori politici, e il

conflitto che oggi insanguina dolorosamente il Medio Oriente ha un unico

scopo e un unico risultato: annacquare la memoria delle responsabilità

fasciste, creare alibi alla già fragile memoria italiana, allontanare la

responsabilità della nostra società, che invece vanno ribadite e comprese,

studiate per evitarne il ripetersi. Troppo comodo oggi gettare lo sguardo

altrove, trincerarsi dietro nuovi “benaltrismi”, chiudere un occhio nei

confronti dei colpevoli di allora, di cui come paese siamo eredi, per

gridare alle colpe altrui, e in particolare degli eredi di quelle vittime.

Da vent’anni partecipiamo con convinzione alle celebrazioni che le

articolazioni della società italiana svolgono il 27 gennaio, ripetendo a

gran voce che il nostro sguardo, il 27 gennaio, non va rivolto solo alle

vittime della persecuzione nazifascista, ma ai carnefici: che siamo noi,

italiani ed europei. Oggi chi organizza e partecipa a questa iniziativa

svilisce il lavoro di ventidue anni di Giorni della Memoria in Italia.

L’Associazione Nazionale Partigiani Italiani, sezione di Bagno a Ripoli,

viene così a mancare al suo compito istituzionale e alla sua nobile

vocazione, associandosi alle mille voci dei revisionisti di oggi,

accodandosi alla marea montante di chi tende a riabilitare, rivalutare,

giustificare il fascismo.

Per la Comunità Ebraica di Firenze,

il Presidente, Enrico Fink