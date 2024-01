(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 *GIUSTIZIA, FOTI (FDI): SEPPELLITA RICETTA BONAFEDIANA CHE ALTERA REGOLE

GIUSTO PROCESSO*

“La riforma della prescrizione vuole dare certezza dei tempi di giustizia e

ripristina un fondamento dello Stato di diritto. Fratelli d’Italia ha

sempre ritenuto inconcepibile un sistema giudiziario basato sul principio

del ‘fine processo mai’ che avrebbe avuto il solo risultato di produrre

indagati o imputati a vita. Finalmente si seppellisce una volta per tutte

la ricetta ‘bonafediana’, sostenuta da M5s-Pd, volta ad alterare in modo

inopinato le regole del giusto processo, così alterando il rapporto tra la

giustizia e il cittadino, relegando quest’ultimo a suddito. Continuiamo ad

essere convinti, invece, che i processi debbano portare ad una sentenza

definitiva in tempi ragionevoli”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera,

Tommaso Foti.

Roma, 16 gennaio 2024

________________

*Luca Cirimbilla*

*Ufficio stampa Fratelli d’ItaliaGruppo Camera dei