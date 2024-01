(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 EX ILVA, TURCO (M5S): GOVERNO PRONTO A REITERARE ERRORI PASSATO, PER INDOTTO SARA’ BARATRO

ROMA, 16 GEN. 2024 – “Tra i vari scenari possibili per l’ex Ilva di Taranto, quello dell’amministrazione straordinaria era proprio il primo da scongiurare. Dopo il Cdm invece pare proprio che Meloni e la sua squadra vadano dritti dritti lì. E’ chiaro che una soluzione del genere prefigura il baratro definitivo per l’intero indotto dell’acciaieria, portando alla solita pessima toppa peggiore del buco, con lavoratori di serie A e altri invece di serie B. Insomma, un epilogo arrabattato che non porterà a nulla se non alla dipartita produttiva dell’ex Ilva. Ribadiamo che a nostro avviso serve un accordo di programma che preveda da un lato una profonda diversificazione industriale per il polo siderurgico e dall’altra un totale ripensamento socio-economico dell’intero territorio tarantino, il cui tessuto produttivo non può continuare a ruotare solo ed esclusivamente attorno all’acciaieria. A una prima lettura di quanto deciso in Cdm, il governo vuole reiterare gli errori del lontano passato, e per Taranto questo sarebbe mortale”. Così in una nota il vicepresidente del M5s, Sen. Mario Turco.

