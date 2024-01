(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Comunicato stampa 16 gennaio 2024

PRESEPE DI GHIACCIO, LA MOSTRA CHIUDE CON QUASI 40.000 PRESENZE

Numeri in linea con l’edizione precedente, Maschio: “Importante volano per il centro storico, al lavoro per far esprimere tutto il potenziale”

Si spengono le luci sul Presepe di ghiaccio . Domenica 14 gennaio si è chiusa ufficialmente la terza edizione della manifestazione che ha contribuito ad animare anche quest’anno piazza I Maggio, nel centro storico di Jesolo, per un mese . Tra il 14 dicembre e il 14 gennaio, la mostra di sculture di ghiaccio dedicate alla Natività e al periodo natalizio ha accolto quasi 40 mila visitatori, con una media di circa 1.300 persone al giorno . Un dato in linea con l’edizione passata, quando il Presepe di ghiaccio era stato visitato da circa 60 mila persone nel periodo compreso fra l’8 dicembre e il 22 gennaio.

Lo stesso giorno si sono spenti i riflettori anche sul Presepe di sassi, la creazione del cavalier Sergio Dalla Mora che per il secondo anno consecutivo ha scaldato piazza Milano. Sarà invece visitabile fino a domenica 28 gennaio l’esposizione di presepi artistici curata da Agostino Busanel ed esposta al JMuseo: oltre 100 rappresentazioni della Natività, di varie dimensioni e forme.

“Anche quest’anno il Presepe di ghiaccio ha dimostrato la sua capacità di fare da volano per il centro storico durante il periodo natalizio, contribuendo a renderlo attrattivo agli occhi degli ospiti di Jesolo – dichiara l’assessore al turismo Alberto Maschio – . Per questo abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione della manifestazione con nuovi allestimenti e, soprattutto, il coinvolgimento di artisti professionisti. Ci siamo mossi a piccoli passi verso un progetto più ampio che può trasformare questa esposizione in un’esperienza artistica di grande valore, un nuovo punto focale all’interno della Città del Natale” .

Al seguente link trovate foto e immagini di copertura del Presepe di ghiaccio : [ https://jcloud.comune.jesolo.ve.it/index.php/s/k42bePEAzMMySKq | https://jcloud.comune.jesolo.ve.it/index.php/s/k42bePEAzMMySKq ]

Ufficio stampa Città di Jesolo

Andrea Rossi Tonon