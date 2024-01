Somalia: Dichiarazione della NISA relativa all’incidente di Hormuud

(AGENPARL) - ROMA, 15 Gennaio 2024 - L’Agenzia nazionale per la sicurezza e l’intelligence {NISA} ha rilasciato un comunicato stampa in merito al recente incidente che ha coinvolto la compagnia Hormuud. Ciò avviene in risposta ad una richiesta avanzata dalla società Hormuud alle agenzie di sicurezza in seguito ad un attacco nei suoi locali. Di seguito il comunicato stampa della National Security and Intelligence Agency che fornisce informazioni sulla situazione.

Il 26 dicembre 2023, la National Intelligence and Security Agency ha ricevuto una richiesta di assistenza dalla Hormuud Company riguardo a una questione legata al terrorismo. A seguito di un’indagine, si è scoperto che alcuni dipendenti della Hormuud Company erano coinvolti e avevano legami con il terrorismo. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge sull’Agenzia nazionale per la sicurezza e l’intelligence, l’Agenzia ha richiesto informazioni dettagliate sui conti bancari della società e sul servizio EVC Plus.

Invece di soddisfare la richiesta dell’Agenzia nell’esecuzione dei suoi compiti nazionali, la società Hormuud ha rifiutato di collaborare e ha ignorato le richieste. Inoltre, la società ha licenziato i dipendenti accusati di legami con il terrorismo. Questa inosservanza diretta costituisce una violazione della legge n. 003, articolo 48 dell’Agenzia nazionale per l’intelligence e la sicurezza, nonché della legge n. 007, articolo 11 della legge antiterrorismo.

Nell’adempimento dei suoi doveri legali, l’Agenzia è intervenuta e ha arrestato alcuni dipendenti della società che ne hanno ostacolato il lavoro. È fondamentale notare che l’obiettivo dell’Agenzia è esclusivamente quello di ottenere informazioni sulle attività terroristiche e non di divulgare informazioni sui cittadini somali.