Riforma magistratura, audizioni – Martedì alle 11 diretta webtv

15 gennaio 2024

Riforma magistratura, audizioni

Martedì

Martedì 16 gennaio, alle 11, la Commissione Giustizia della Camera, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo in materia di riforma ordinamentale della magistratura, svolge le seguenti audizioni: Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo (in videoconferenza); avvocato David Ermini; Eugenio Fusco, procuratore aggiunto della Repubblica di Milano (in videoconferenza); Giovanni Bombardieri, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria (in videoconferenza); Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati.

L’evento viene trasmesso in diretta webtv.

