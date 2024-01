Giornata della Memoria – iniziativa proposte dal Comune di Este

(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 CITTÀ DI ESTE

“GIORNO DELLA MEMORIA”

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 2024

Mercoledì 24 gennaio, ore 21.00 – Biblioteca Civica

Incontro del Gruppo di Lettura su “Diario 1941-1943” di Etty Hillesum

Ingresso libero

Giovedì 25, ore 21.00 – Cine Teatro Farinelli

Cineforum 202324: “”Quel giorno tu sarai” di Kornél Mundruczó

a cura dell’Associazione Non solo Spettatori

Ingresso con abbonamento o singolo spettacolo € 6,00

Venerdì 26, ore 10.00 – Cine Teatro Farinelli

Recital di Stefano Fresi “L’albero di Anne”

organizzato dall’IC ESTE

ore 10.00 per le Scuole Primarie

Venerdì 26, ore 21.00 – Sala Beatrice, Chiostro delle Consolazioni

Ensemble Windkraft- Concerto della Memoria – “Per non dimenticare”

Ingresso libero

Sabato 27, ore 10.30 – Piazza MaggioreAngolo Via Marconi

Omaggio dell’Amministrazione Comunale alla targa-ricordo

e alle “pietre d’inciampo” per Anna ed Emma Ascoli Zevi

Domenica 28 gennaio, ore 10.30 – Cimitero Maggiore/Area cimitero ebraico

Saluto dell’amministrazione comunale e intervento del rappresentatnte della

Comunità ebraica di Padova, Prof. Giorgio Romanin Jacur

Domenica 28 gennaio, ore 11.30 – Municipio di Este – Sala del Consiglio

Cerimonia in ricordo della maestra Elvira Carbonin e della famiglia Gayo che tra il ‘43 e il ‘45

contribuirono a salvare i componenti della famiglia Abrahmshon, nascondendo due fratelllini

ed i loro genitori in pieno centro ad Este

Sabato 3 febbraio, ore 21.00 – Teatro dei Filodrammatici

“Le urlasole – Un contributo per tentare di capire la Shoah”

a cura del gruppo teatrale “Vengo anch’io” di Tribano

Ingresso libero

PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI ESTE SONO DISPONIBILI VARIE PUBBLICAZIONI E DVD SULLA SHOAH

ALTRA BIBLIOGRAFIA È REPERIBILE

NEL CATALOGO ON LINE OPAC PROVINCIA DI PADOVA- SEZIONE “PERCORSI”