CrossFit: Secondo posto all’Italia

(AGENPARL) - ROMA, 15 Gennaio 2024 - Salve, sono una mamma di un ragazzo che da anni è impegnato in uno sport che in Italia non è molto conosciuto ma che in altri paesi mondiali è alla pari della nostra Formula 1 o del calcio, etc…, si tratta del crossFit.

Vorrei raccontare all’Italia intera la grande gioia ed emozione che sto vivendo in questo momento. Mio figlio sedicenne, già vincitore nella Sua categoria sia in Italia che in altri stati europei, da anni appassionato di CrossFitt, ha partecipato come “atleta delite” ad una competizione mondiale dove nazioni di tutto il mondo si sono sfidate in questi ultimi tre giorni con prove fisiche estenuanti.

È stato un trionfo per l’ITALIA, l’atletica italiana sulla scena mondiale.

Mio figlio ha conquistato il 2° posto assoluto sul podio nella competizione “TYR Wodapalooza” il festival del CrossFit tenutosi in Florida, Miami.

Vorrei, umilmente, dare a mio figlio la gioia che si merita, regalargli la visibilità attraverso i media, non solo a lui ma anche allo sport che pratica e che lo ha reso un ragazzo sano e determinato e vincente.

Per quanto sopra, vorrei chiedere, gentilmente, uno spazio nella Vs. trasmissione affinchè si possa dare voce e visibilità all’evento, tenutosi a Miami, dove l’Italia è risultata protagonista vincente grazie ad un ragazzino sedicenne.