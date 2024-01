CASE GREEN: FOTI (FDI), GRAZIE A MELONI OK PERCORSO MITIGATO

(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 CASE GREEN: FOTI (FDI), GRAZIE A MELONI OK A PERCORSO MITIGATO

“È una vittoria quella ottenuta oggi a Bruxelles, con la conferma

dell’accordo raggiunto dal Trilogo tra le istituzioni europee lo scorso 7

dicembre, sulla direttiva sull’efficientamento energetico degli edifici. Un

percorso mitigato quello che si va così a configurare, proprio come voluto

dal governo Meloni e da Fratelli d’Italia, e che permette di scongiurare

una patrimoniale nascosta che avrebbe gravato sugli italiani. Vengono

quindi ammorbidite le richieste iniziali della Commissione europea: il

raggiungimento di un parco edifici ad emissioni zero è stato posticipato al

2050, così come l’obbligo di dire addio alle caldaie alimentate da