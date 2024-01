AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI MARTEDÌ 16 GENNAIO

(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI MARTED Ì 16 GENNAIO

GIUBILEO 2025, SOPRALLUOGO IN VIA DEI CORRIDORI

Ore 11 – Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini visitano i lavori di riqualificazione di via dei Corridori. Saranno presenti S.E. Mons. Rino Fisichella, l’assessora ai Lavori pubblici del Municipio I Alessandra Sermoneta, il Comandante della Polizia Locale Mario De Sclavis . Ingresso da Largo del Colonnato (zona Borgo ).

CORTELLESI PREMIATA CON LA LUPA CAPITOLINA

Ore 12 – Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri consegna la Lupa Capitolina a Paola Cortellesi come riconoscimento del percorso artistico dell’attrice e regista romana ( Aula Giulio Cesare, Campidoglio – ingresso dalla Protomoteca, scalinata del Vignola).

L’ingresso sarà consentito fino alle ore 11.45.