(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 AGENDA ASSESSORI MARTEDÌ 16 GENNAIO

Ore 11 – L’Assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini, partecipa al sopralluogo in programma in via dei Corridori in occasione dei lavori di riqualificazione previsti per il Giubileo. ( Ingresso da Largo del Colonnato, zona Borgo ).

Ore 16.30 – L’Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Personale e servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale, Andrea Catarci, partecipa al seminario aperto a insegnanti e genitori “Per una scuola aperta e partecipata. L’amministrazione condivisa dei beni comuni, i patti di collaborazione per le scuole, il Regolamento di Roma Capitale” . Presente anche l’Assessora alla Scuola del V Municipio Cecilia Fannunza e il Professor Gregorio Arena di LABSUS ( I.C. Via Anagni, in Via Anagni 48 ).