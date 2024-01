(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 *RAI. SBARDELLA (FDI): PD CHIEDE AUDIZIONE CHIOCCI IN VIGILANZA? NON SI

RASSEGNA A PLURALISMO *

“Non ci stupiamo per le polemiche sollevate dalla sinistra contro il

direttore Chiocci e il Tg1 che hanno mandato in onda un servizio di

informazione su un evento organizzato da Gioventù Nazionale. Per il Pd fa

notizia solo ció che è di sinistra, non si rassegnano a un servizio

pubblico plurale. Per anni hanno guidato l’informazione evitando il ‘poco

gradito’. Finalmente la Rai è libera di fare informazione a 360 gradi senza

veti e senza bisogno di avere approvazioni dalla sinistra”.

Così Luca Sbardella, deputato di Fratelli d’Italia e componente della

commissione di Vigilanza Rai.

Roma, 14 gennaio 2024