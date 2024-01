(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 *RAI, ROSCANI (FDI): SOLIDARIETÀ A TG1 PER ATTACCHI DA PD*

“Massima solidarietà alla redazione del Tg1 vittima dei vili attacchi da

parte dei nostalgici della peggiore lottizzazione della Rai, come gli

esponenti del Pd. Siamo sicuri che i sindacati Rai, la Fnsi e l’ordine dei

giornalisti interverranno con tempestività per rispedire al mittente una

gravissima interferenza del tutto fuori luogo. Capiamo che al PD possa

sembrare strano, ma la professionalità e la deontologia del Tg1 sono

riconosciute da organi terzi come l’osservatorio di Pavia e l’Agcom”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani.

Roma, 14 gennaio 2024