Coppa del Mondo di Parigi – Fioretto italiano show: trionfa il Dream Team femminile, i ragazzi (quarti) volano all’Olimpiade

(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 Coppa del Mondo di Parigi – Magie del fioretto italiano: il Dream Team

femminile trionfa in finale sulla Francia, la Squadra azzurra maschile

chiude 4^ e conquista aritmeticamente il pass per i Giochi Olimpici

2024!

PARIGI – Un’altra giornata magica per il fioretto italiano nella tappa

di Coppa del Mondo di Parigi: il Dream Team femminile trionfa nella gara

a squadre delle donne battendo in finale per 45-41 la Francia “in

trasferta”, e fa risuonare ancora l’Inno di Mameli allo “Stade Pierre De

Coubertin”, mentre la formazione maschile dei fiorettisti chiude al

quarto posto e stacca aritmeticamente il pass qualificazione per i

Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una domenica speciale per il fioretto

azzurro del CT Stefano Cerioni, degna chiusura di un weekend da

incorniciare.

DREAM TEAM INSAZIABILE

Strepitose le ragazze del fioretto femminile italiano. Con la

qualificazione olimpica già matematicamente in tasca da un mese

(conquistata lo scorso dicembre a Novi Sad), la squadra campione del

mondo in carica composta da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina

Favaretto e Francesca Palumbo è stata regina anche di questa domenica

parigina di Coppa. Le azzurre hanno superato con un doppio 45-27

Singapore (negli ottavi) e Ungheria (nei quarti), poi in semifinale

hanno offerto ancora una prova di forza contro il Giappone, battuto

45-31. La finale contro la Francia è stata emozionante, batticuore, e ha

ribadito per l’ennesima volta la classe del Dream Team di Cerioni, ma

anche il grande spirito di squadra che è alla base di queste imprese.

Bravissime a recuperare un iniziale svantaggio, le azzurre hanno lottato

punto a punto, tra continui capovolgimenti di fronte con le transalpine,

fino all’allungo decisivo piazzato dalla campionessa mondiale Alice

Volpi che ha scritto il 45-41 finale per l’Italia. Così per Alice Volpi,

Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo è arrivato un

successo che vale tantissimo verso “un’altra” Parigi, quella della

prossima estate, a cui sono approdati anche i ragazzi, grazie al loro

quarto posto.

PASS OLIMPICO PER I FIORETTISTI

Fieri tradizionalisti, i fiorettisti italiani si sono comportati da

degni eredi di una “vecchia scuola”: così, nell’epoca del _ticketing

online_, sono andati di persona al botteghino di Parigi per prendersi il

loro biglietto “cartaceo” per i Giochi Olimpici di… Parigi. Coincidenza

o segno del destino, di questi tempi è mero dettaglio, l’Italia del

fioretto maschile ha staccato aritmeticamente, con una gara d’anticipo,

il pass olimpico proprio nella Capitale francese, nella più affascinante

delle prove di Coppa del Mondo, chiudendo al quarto posto.

Il quartetto italiano composto oggi da Daniele Garozzo, Tommaso Marini,

Alessio Foconi e Guillaume Bianchi ha superato con autorità prima

l’Austria (45-22) e poi la Polonia (45-36), approdando in semifinale,

dove è stato fermato solo all’ultima stoccata, sul 45-44, dagli Stati

Uniti (poi vincitori della prova davanti al Giappone in una finale in

cui il tocco d’Italia è stato rappresentato dall’ottima direzione

dell’arbitro Simona Pierucci). Nel match per il bronzo contro la

Francia, gli azzurri sono stati battuti 45-32, ma è il piazzamento ai

piedi del podio più dolce di sempre perché vale la certezza del pass

olimpico, che significherà “tornare” a Parigi in estate con il numero

massimo di atleti nella gara individuale (tre) oltre che ovviamente

essere ai nastri di partenza della competizione a squadre.

Il biglietto per i Giochi 2024 per l’Italia dei fiorettisti arriva a 24

ore di distanza dallo storico podio tutto azzurro di ieri nella gara

individuale allo “Stade Pierre de Coubertin” (con Marini oro, Foconi

argento, Macchi e Bianchi bronzo).

IN TRE GIÀ QUALIFICATE

La scherma italiana è così a metà dell’opera. Fioretto femminile e

maschile sono aritmeticamente qualificati all’Olimpiade di Parigi 2024,

e lo stesso può dirsi degli spadisti, che pure per l’ufficialità di un

verdetto già sostanzialmente certo dovranno attendere la prova a squadre

di Coppa del Mondo che per la spada maschile è in programma a fine

febbraio a Heidenheim. Ancora corsa aperta per l’Italia nelle altre tre

specialità: prossimo appuntamento tra poco meno di un mese (l’11

febbraio) per i team delle spadiste a Barcellona, delle sciabolatrici a

Lima e degli sciabolatori a Tbilisi.

QUI TUTTE LE FOTO DI PARIGI [1]

COPPA DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE – PARIGI (FRANCIA), 14

GENNAIO 2024

Qui i risultati [2]

Finale

ITALIA b. Francia 45-41

Semifinali

ITALIA b. Giappone 45-31

Francia b. Polonia 40-30

Quarti di finale

ITALIA b. Ungheria 45-27

Ottavi di finale

ITALIA b. Singapore 45-27

Classifica (25): 1. ITALIA (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina

Favaretto, Francesca Palumbo), 2. Francia, 3. Polonia, 4. Giappone

COPPA DEL MONDO FIORETTO MASCHILE A SQUADRE – Parigi (Francia), 14

gennaio 2024

Qui i risultati [3]

Finale

Usa b. Giappone 45-39

Finale 3°/4°

Francia b. ITALIA 45-32

Semifinali

Giappone b. Francia 45-43

Usa b. ITALIA 45-44

Quarti di finale

ITALIA b. Polonia 45-36

Ottavi di finale

ITALIA b. Austria 45-22

Classifica (27): 1. Usa, 2. Giappone, 3. Francia, 4. ITALIA (Daniele

Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi) —

