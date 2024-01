(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 San Marino, 14 gennaio 2024

comunicato stampa

Campionato Sammarinese: la Folgore travolge l’Under 22 al giro di boa

Con i posticipi domenicali si è concluso il girone d’andata del Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24. Per la San Marino Academy, alla sua prima storica partecipazione con una squadra di soli calciatori non più che ventiduenni, il bilancio di metà stagione recita 8 punti in classifica, a -7 dalla quota minima per partecipare al Turno Preliminare dei play-off.

Nella giornata di sabato è però arrivata la quarta sconfitta consecutiva, ad opera di una Folgore che sta attraversando un ottimo stato di forma. La squadra di Lasagni ha infatti infilato il terzo successo in serie, quarto delle ultime cinque uscite in campionato. Il momento peggiore, insomma, per incrociare i Giallorossoneri che, dopo venti minuti senza occasioni da annotare, sbloccano il risultato dal dischetto. Penalty comandato da Delvecchio per l’intervento scomposto di Valli Casadei su Bernardi. Samuel Pancotti spiazza Battistini dagli undici metri e indirizza la gara verso Falciano.

Senza esito le successive incursioni di Golinucci e Pancotti, mentre paga dividendi la palla punizione laterale che Cateni scodella sul palo più lontano per il terzo tempo di Angelini. Stacco imperioso e sponda perfetta per Fall, lasciato libero dalla linea che sale troppo presto e così libero di insaccare dall’interno dell’area piccola. Con un ultimo tentativo da piazzato della Folgore, spedito fuori da Pancotti con l’esterno del piede destro, va in archivio un primo tempo in cui la San Marino Academy ha costruito poco nella metà campo avversaria.

Cosa che la squadra di Cecchetti si propone subito di sanare nella ripresa, già al 49’: sugli sviluppi di un corner, il destro di Pietro Renzi – deviato – diventa buono per Mattia Sancisi che, tutto solo, non riesce ad impattare col mancino da breve distanza. Così, la Folgore torna a farsi vedere sulla trequarti d’attacco e buca ancora dal lato sinistro. Pancotti viene lanciato in campo aperto da Angelini e cerca Gori al centro dell’area. Tempestiva l’uscita di Battistini, ma nel flipper generato la sfera torna sul destro di Pancotti che colpisce a porta vuota.

Sotto di tre reti, la San Marino Academy continua a ricercare l’acuto che potrebbe rimetterla in partita. È il 73’ quando Zavoli imbecca Famiglietti in posizione di ala sinistra. L’attaccante sfugge alla marcatura di Brolli che poi, rinvenuto, gli sporca il traversone. La sfera schizza al limite per Giocondi che scarica un destro insidioso e non trattenuto da Venturini. Sulla respinta si fionda Gatti per il più semplice dei tap-in, neutralizzato dalla bandierina di Giannotti che ravvisa la posizione irregolare di Casadei – nonostante non si trovasse sulla linea di tiro, né recasse danno al portiere della Folgore –.

Dall’amarezza per questa decisione a quella per la quarta rete incassata, figlia di una mancanza di concentrazione. Angelini batte una punizione dalla linea mediana per il movimento di Golinucci, lasciato colpevolmente solo sul fianco destro della San Marino Academy. Il traversone al centro premia il movimento di Gori, che sorprende Mattia Sancisi ed arriva puntuale all’appuntamento col gol – il terzo in sette giorni per lui. E se non sono quattro è per il perfetto posizionamento di Battistini sulla zuccata del centroavanti, pescato nel cuore dell’area dal corner di Cateni.

Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24 – 15. giornata | San Marino Academy – Folgore 0-4

SAN MARINO ACADEMY

Battistini, P. Renzi (dal 59’ Giocondi), Giambalvo, A. Renzi (dal 59’ Gatti), Famiglietti, M. Sancisi, D’addario (dall’80’ De Luca), Zavoli, Valli Casadei, N. Sancisi, Casadei (dal 73’ Giacopetti)

A disposizione: Borasco, Bortolotto

Allenatore: Matteo Cecchetti

FOLGORE

Venturini, Fall, Angelini, Cateni, Golinucci, Bernardi (dal 46’ Bruno), Pancotti (dal 64’ Iuliani), Anzaghi, Simeoni (dal 73’ Cerquetti), Brolli, Capparelli (dal 59’ Gori)

A disposizione: Russo, Sartori, AnkotovychAllenatore: Oscar Lasagni

Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Alessandro Salvatori ed Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Marcatori: 22’ rig., 62’ Pancotti, 36’ Fall, 79’ Gori

Ammoniti: Capparelli, A. Renzi, Simeoni, Battistini, Zavoli, N. Sancisi, Fall, Giambalvo

