(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 AGENDA ASSESSORI LUNEDÌ 15 GENNAIO

Ore 16.30 – L’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all’evento di lancio del progetto “Galassia Torpigna – Sperimentazione di un Protocollo Operativo per una Scuola Interculturale”, promosso da Associazione di Promozione Sociale ASINITAS, in partenariato con CEMEA del Mezzogiorno, A Sud, Associazione Pisacane 099, Altramente, Ecomuseo Casilino, Casa Scalabrini, Municipio V, IC Laparelli e IC Salacone, e finanziato in Italia dal Bando “Vicini di Scuola” promosso dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito delle attività del Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa minorile. ( Aula Magna IC Laparelli, Via Francesco Laparelli, 60 )