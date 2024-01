(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 *RIFORME, FOTI (FDI): RENDERANNO EFFETTIVA E CONCRETA LA SCELTA DEI

CITTADINI*

“Le modifiche al premierato porteranno ad avere un premier davvero eletto

dai cittadini, senza annacquamenti e mandando in pensione i giochi di

palazzo. *Le riforme* andranno in questa direzione: rendere effettiva e

concreta la scelta dei cittadini. La legge elettorale arriverà dopo il varo

definitivo della legge costituzionale. Non si ripeterà quanto accaduto con

Renzi, quando c’era una legge elettorale ma non c’era ancora la riforma

della Carta che doveva giustificarla. E non è una questione di scaramanzia,

è un dato logico”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Tommaso Foti in un’intervista ad Avvenire.

Roma, 13 gennaio 2024

________________

*Luca Cirimbilla*

*Ufficio stampa Fratelli d’ItaliaGruppo Camera dei