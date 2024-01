(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 FORZA ITALIA: BARELLI, “PRONTI E OTTIMISTI PER PROSSIMI APPUNTAMENTI ELETTORALI”

“Venezia è una città meravigliosa con un buon governo. Siamo sostenitori di questa amministrazione e riteniamo giusto confermare Michele Zuin come coordinatore di Forza Italia di Venezia. Solo nella giornata di oggi si svolgono oltre 25 congressi provinciali in Italia, siamo l’unico partito impegnato a creare le basi formali, sostanziali e politiche per organizzare un congresso nazionale il 23-24 febbraio. Questo è un momento delicato e interessante, anche se pieno di tristezza per la mancanza del Presidente Berlusconi. Siamo pronti e ottimisti per i prossimi momenti elettorali, convinti di avere un ruolo importante nel governo del Paese e di ottenere ottimi risultati per il bene dei cittadini italiani e del popolo moderato che sempre più si identifica con Forza Italia.” Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del TGR Veneto.

