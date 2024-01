(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 *EUROPEE, FOTI (FDI): CONFRONTO MELONI-SCHLEIN POLARIZZEREBBE DIBATTITO SU

EUROPA*

“Se due leader, come l’attuale capo della maggioranza di governo e quella

del partito di opposizione, scendessero in campo polarizzerebbero un

dibattito circa le posizioni che l’Europa dovrebbe assumere in futuro. Che

quest’Europa non funziona lo dicono molti leader europei: bisogna che

quindi faccia passi diversi, più investimenti e meno burocrazia Entrambe

faranno un confronto a distanza in campagna elettorale. Vedo molti

retroscena, ma l’importante che la coalizione non perderà posizioni

rispetto alle politiche e credo sarà così”.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati Tommaso Foti a Stasera Italia su Rete4.

Roma, 13 gennaio 2024

