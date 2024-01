(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

DOMENICA ECOLOGICA, DISPOSTO CAMBIO ORARIO PER I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DI DOMANI

Roma, 13 gennaio 2024 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha disposto la variazione della fascia oraria mattutina prevista per la domenica ecologica di domani, 14 gennaio.

I limiti alla circolazione in Fascia Verde saranno dalle ore 7.30 alle 11.30, invece che fino alle 12.30. Nel pomeriggio rimangono invariati dalle 16.30 alle 20.30.

Tale modifica fa seguito alla richiesta della Polizia Locale di Roma Capitale finalizzata a garantire una migliore gestione degli aspetti di ordine pubblico in vista delle manifestazioni in calendario, tra le quali l’incontro di calcio Lazio-Lecce allo stadio Olimpico con l’afflusso di molti spettatori anche provenienti dalla Puglia.

Per tutti i dettagli e per conoscere le deroghe alle limitazioni al traffico consultare il sito istituzionale di Roma Capitale [ http://www.comune.roma.it/ | http://www.comune.roma.it ]