(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 Disturbi alimentari, Gruppo Autonomie: mozione per ripristinare il fondo cancellato

“Il Gruppo per le Autonomie ha presentato in Senato una mozione per impegnare il Governo a sviluppare una seria politica contro i disturbi alimentari, a partire dal rifinanziamento del fondo di 25 milioni di euro cancellato con l’ultima legge di bilancio.”

Così in una nota la Presidente del Gruppo, Julia Unterberger.

“Con la mozione – a prima firma Unterberger e sottoscritta dalla senatrice Elena Cattaneo e dai senatori Patton, Spagnolli, Durnwalder – chiediamo al Governo di adottare un approccio sistemico per contrastare una patologia in preoccupante crescita soprattutto tra i più giovani: percorsi educativi nelle scuole, contrasto alle rappresentazioni mediatiche fuorvianti che esibiscono corpi irrealistici e decisamente magri, un piano per consolidare la complessa rete di assistenza sociosanitaria. Il tutto partendo dal rifinanziamento del fondo di 25 milioni che è stato inspiegabilmente cancellato, mandando in gravissima difficoltà le poche strutture specializzate presenti nel Paese. Non dobbiamo dimenticarci – conclude la senatrice della SVP – che oggi in Italia 3 milioni di persone, soprattutto ragazze, soffrono di disturbi alimentari. Numeri allarmanti, che richiedono un forte impegno sul fronte della prevenzione e del sostegno alle persone affette da queste patologie e ai loro familiari.”

Essstörungen, Autonomiegruppe Senat: Beschlussantrag auch für Wiederherstellung gestrichener Finanzierung

“Die Autonomiegruppe im Senat hat einen Beschlussantrag eingebracht, um die Regierung zu verpflichten, eine ernsthafte Politik gegen Essstörungen durchzuführen, angefangen mit der erneuten Finanzierung des 25 Millionen Euro Fonds, der mit dem letzten Haushaltsgesetz gestrichen wurde.”

So die Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger, in einer Mitteilung.

“Mit dem von Julia Unterberger erst unterzeichneten Beschlussantrag, der auch von Senatorin Elena Cattaneo und den Senatoren Patton, Spagnolli und Durnwalder unterschrieben wurde, wird die Regierung aufgefordert, einen systematischen Ansatz zur Bekämpfung einer Krankheit zu verfolgen, die in besorgniserregender Weise auf dem Vormarsch ist: Aufklärungskurse in den Schulen, Bekämpfung von Darstellungen unrealistischer und übertrieben dünner Frauenkörper in den Medien, ein Plan zur Stärkung des Netzes der sozialen und gesundheitlichen Unterstützung. Und vor allem die Refinanzierung des 25-Millionen-Fonds, der auf unerklärliche Weise gestrichen wurde und die wenigen spezialisierten Einrichtungen des Landes in eine schwierige Lage gebracht hat. Wir dürfen nicht vergessen”, so die SVP-Senatorin abschließend, “dass in Italien 3 Millionen Menschen, meist Mädchen, an Essstörungen leiden. Dies sind alarmierende und ständig wachsende Zahlen, die ein starkes Engagement für die Prävention und die Unterstützung der Betroffenen und ihrer Familien erfordern.“

