C.S.FINE VITA, ASSESSORE DONAZZAN: “LA REGIONE DEVE SOSTENERE LA VITA, ABERRANTE LA CULTURA DELLO SCARTO”

*FINE VITA, ASSESSORE DONAZZAN: “LA REGIONE DEVE SOSTENERE LA VITA,

ABERRANTE LA CULTURA DELLO SCARTO”*

“Il Veneto rischia di essere la prima regione ad affrontare il tema del

fine vita in un modo profondamente sbagliato. Il “suicidio medicalmente

assistito” è un’aberrazione giuridica, etica, morale e sociale. Le Regioni

non hanno competenza ed è una forzatura quella che il Legislativo del

Consiglio Regionale ha fatto soprattutto dopo il parere dell’avvocatura

dello Stato”.

Così l’Assessore all’Istruzione e Formazione della Regione del Veneto Elena

Donazzan (FdI), che abbraccia in pieno la posizione della rete Ditelo

“Ditelo sui tetti”.

“La rete Ditelo sui tetti raccoglie un mondo trasversale ribadendo il

concetto che la vita non è nella disponibilità di un Consiglio Regionale,

questa voce va ascoltata”, sottolinea Donazzan.

“Il rischio è che questa semplificazione ideologica figlia della cultura

dello scarto e della morte condanni persone fragili, depresse, sole a non

vedere in domani e la pubblica amministrazione, Regione o Stato che sia,

sostituirsi alla coscienza”, continua Donazzan. “Credo che la mia Regione

debba aiutare la vita, sostenere la speranza ed essere di conforto alle

persone disperate e alle loro famiglie. Quello che dobbiamo chiederci è:

abbiamo fatto tutto quello che c’è da fare sulle cure palliative? Abbiamo

delle strutture adeguate ad alleviare la sofferenza delle persone con

difficoltà? Trovo sconvolgente pensare che la soluzione sia l’eliminazione,

per disperazione, di fragili, depressi, soli, che vanno aiutati e

sostenuti”.

