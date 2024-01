+++AGGIORNAMENTO ore 18.30+++ Coppa del Mondo di fioretto a Parigi – Storico podio tutto italiano: in semifinale ci sono 4 azzurri! A medaglia anche 2 fiorettiste

(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 +++AGGIORNAMENTO ore 18.30+++ Coppa del Mondo di fioretto a Parigi –

Storico podio tutto italiano nella gara maschile: in semifinale ci sono

4 azzurri! A medaglia anche 2 fiorettiste nella prova femminile

PARIGI – È storica e clamorosa l’impresa del fioretto maschile azzurro a

Parigi, nella tappa di Coppa del Mondo più affascinante del circuito: il

podio sarà tutto italiano, perché quattro semifinalisti su quattro sono

fiorettisti del CT Stefano Cerioni. Tommaso Marini, Filippo Macchi,

Guillaume Bianchi e Alessio Foconi, sul palcoscenico sontuoso di uno

Stade Pierre de Coubertin come sempre gremito, hanno conquistato la

certezza del podio e si affronteranno adesso per “dividersi” l’oro,

l’argento e i due bronzi in palio in un tabellone dei “top 4” che

somiglia a quello di un Campionato Italiano Assoluto.

Una straordinaria prova di forza per il fioretto maschile italiano. Ma è

grande Italia anche nella gara femminile, con due fiorettiste del

Commissario tecnico Cerioni approdate in semifinale e dunque certe di

una medaglia: si tratta di Martina Favaretto ed Elena Tangherlini.

Inanto a Tunisi sono 9 gli azzurri qualificati al tabellone principale

di domani nel Grand Prix di sciabola maschile (QUI il link [1]).

QUI TUTTE LE FOTO di Parigi [2]

QUI LA DIRETTA VIDEO di Parigi [3]

RISULTATI FIORETTO MASCHILE

Qui i tabelloni [4]

Semifinali

Macchi (ITA) – Marini (ITA)

Bianchi (ITA) – Foconi (ITA)

Quarti di finale

Macchi (ITA) b. Massialas (Usa) 15-11

Marini (ITA) b. Sosnov (Gbr) 15-4

Bianchi (ITA) b. Pauty (Fra) 15-10

Foconi (ITA) b. Meinhardt (Usa) 15-14

Ottavi di finale

Macchi (ITA) b. Matsuyama (Jpn) 15-9

Marini (ITA) b. Mo (Chn) 15-9

Bianchi (ITA) b. Cheung (Hkg) 15-13

Foconi (ITA) b. Imura (Jpn) 15-10

Tabellone da 32

Macchi (ITA) b. Sido (Fra) 15-13

Marini (ITA) b. Luperi (ITA) 15-9

Mo (Chn) b. Garozzo (ITA) 15-11

Bianchi (ITA) b. Llavador (Esp) 15-9

Lefort (Fra) b. Filippi (ITA) 15-10

Foconi (ITA) b. Avola (ITA) 15-13

Tabellone da 64

Macchi (ITA) b. Ingargiola (ITA) 15-13

Marini (ITA) b. De Greef (Bel) 15-10

Luperi (ITA) b. Pogrebniak (Ukr) 15-12

Garozzo (ITA) b. Guo (Chn) 15-11

Bianchi (ITA) b. Chen (Tpe) 15-6

Filippi (ITA) b. Kumbla (Usa) 15-8

Avola (ITA) b. Lee (Hkg) 15-12

Foconi (ITA) b. Borodachev (Ain) 15-9

RISULTATI FIORETTO FEMMINILE

Qui i tabelloni [5]

Semifinali

Favaretto (ITA) – Tangherlini (ITA)

Chen (Chn) – Guo (Can)

Quarti di finale

Tangherlini (ITA) b. Kiefer (Usa) 15-13

Favaretto (ITA) b. Palumbo (ITA) 6-5

Guo (Chn) b. Cipressa (ITA) 15-7

Chen (Chn) b. Walczyk (Pol) 15-8

Ottavi di finale

Favaretto (ITA) b. Scruggs (Usa) 15-9

Chen (Chn) b. Volpi (ITA) 15-7

Cipressa (ITA) b. Huang (Chn) 15-8

Palumbo (ITA) b. Thibus (Fra) 11-10

Tangherlini (ITA) b. Harvey (Can) 15-13

Tabellone da 32

Volpi (ITA) b. Sopit (Ukr) 15-5

Chen (Chn) b. Errigo (ITA) 15-10

Sauer (Ger) b. Calissi (ITA) 15-9

Cipressa (ITA) b. Ranvier (Fra) 15-13

Huang (Chn) b. Batini (ITA) 15-10

Favaretto (ITA) b. Lung (Usa) 15-9

Scruggs (Usa) b. Mancini (ITA) 15-6

Palumbo (ITA) b. Tsuji (Jpn) 15-9

Tangherlini (ITA) b. Dubrovich (Usa) 15-13

Tabellone da 64

Volpi (ITA) b. Kontochristopoulou (Gre) 15-8

Errigo (ITA) b. Wohlgemuth (Aut) 15-3

Calissi (ITA) b. Taffel (Usa) 15-13

Cipressa (ITA) b. Tripapina (Ain) 15-5

Batini (ITA) b. Ilyosova (Uzb) 15-14

Favaretto (ITA) b. Lyczbinska (Pol) 15-1

Mancini (ITA) b. Rhodes (Usa) 15-7

Palumbo (ITA) b. Druck (Isr) 15-11

Harvey (Can) b. Rossini (ITA) 15-8

Tangherlini (ITA) b. Wu (Hkg) 15-7

Butruille (Fra) b. Cristino (ITA) 10-8

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

Dario Cioffi

Addetto Stampa

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74, ROMA

http://www.federscherma.it [6]

Links:

——

[1]



[2]

[3]

[4] https://engarde-service.com/competition/ffe/mcip2024/fhin

[5] https://engarde-service.com/competition/ffe/mcip2024/fdin

[6] http://www.federscherma.it