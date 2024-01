(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 15 A DOMENICA 21 GENNAIO 2024

Martedì 16 gennaio

Ore 10.30, Vercelli, Teatro Civico, via Monte di Pietà 15, il presidente Cirio e l’ assessore Protopapa partecipano alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2023-24 dell’Università del Piemonte orientale, alla presenza del p residente della Repubblica Sergio Mattarella

Ore 11.30, Asti, Piazza Alfieri, il vicepresidente Carosso partecipa alla cerimonia di commemorazione dell’anniversario di nascita di Vittorio Alfieri

Ore 20, Acqui Terme (AL), Cuvage, stradale Alessandria 90, l’ assessore Protopapa presenzia all’evento “Un segreto ben custodito” I tartufi: come nascono e come si possono far nascere nel proprio bosco”

Ore 21, Torino, Teatro San Giuseppe, via Andrea Doria 18, il presidente Cirio partecipa alla serata di confronto “Qual è il bene per Torino?” organizzata dall’Arcivescovo

Mercoledì 17 gennaio

Ore 9.30, Novara, Auditorium Cattaneo, Baluardo La Marmora 7, l’ a ssessore Marnati presenta l’evento “L’etica e valori dello sport”

Ore 11, Torino, Grattacielo Piemonte, p iazza Piemonte 1, Sala Trasparenza, l’ assessore Caucino partecipa alla conferenza stampa sugli Ambulatori sociali di odontoiatria e oculistica

Ore 18.30, Alessandria, frazione Spinetta Marengo, Auditorium Marengo, via della Barbotta, gli assessor i Poggio e Protopapa presenziano all’incontro sull’individuazione dei siti idonei per l’installazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, considerazioni ed iniziative riguardanti la provincia di Alessandria

Giovedì 18 gennaio

Ore 11.15, Rivoli, Ospedale, il presidente Cirio partecipa alla presentazione di RI-ANIMALI, la Pet Therapy che entra nella Rianimazione

Ore 14, Torino, Grattacielo Piemonte, p iazza Piemonte 1, Sala Trasparenza, l’ assessore Caucino partecipa alla conferenza stampa sull’avvio del Servizio civile regionale

Ore 17.30, Novara, salone dell’Arengo del Broletto, l’ a ssessore Marnati partecipa alla consegna del riconoscimento ai Benemeriti della Solidarietà 2023

Ore 18, Ticineto (AL), Sala Consiliare, piazza della Meridiana 1, l’ assessore Protopapa partecipa alla presentazione del nuovo Complemento di Sviluppo Rurale del Piemonte 2023-2027

Venerdì 19 gennaio

Ore 9.30, Torino, Foyer del Toro del Teatro Regio, p iazza Castello 215, l’ assessore Protopapa partecipa al convegno “Gli allevamenti e la qualità dell’aria”

O re 12, Torino, Grattacielo Piemonte, p iazza Piemonte 1, l’ assessore Protopapa partecipa alla presentazione del progetto “Fieramente in Piemonte: piccole sagre, grandi prodotti”

O re 15.30, Manta (CN), Fondazione A grion, via Falicetto 24, l’ assessore Protopapa presenzia all’incontro con il s ottosegretario all’Agricoltura, s enatore Patrizio Giacomo La Pietra

Sabato 20 gennaio

Ore 10, Pollenzo (CN), Università di Scienze g astronomiche, l’ assessore Protopapa partecipa a gli Stati g enerali della b irra

O re 11, Alessandria, Cattedrale, l’ assessore P oggio partecip a alla c elebrazione eucaristica per la ricorrenza di San Sebastiano martire, p atrono dei v igili u rbani

O re 17, Alessandria, Ospedale, l’ assessore P oggio partecip a all’inaugurazione della mostra “L’Ospedale Siamo Noi”

Gli eventuali aggiornamenti a questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e Sport