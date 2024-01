(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 *ACCA LARENZIA, FOTI (FDI): RICHIESTA DI GIUSTIZIA DEVE ARRIVARE ANCHE DA

SINISTRA *

*”La richiesta di giustizia su Acca Larenzia e su tutti gli anni di piombo

a mio avviso dovrebbe farlo propria anche la sinistra*, anziché reclamare,

come ha fatto Schlein, provvedimenti di scioglimento di formazioni

neofasciste che nemmeno loro, quando hanno governato, hanno portato a

compimento, essendo evidente l’impossibilità di procedere in tal senso a

fronte di manifestazioni occasionali. Non si tiri dunque in ballo il

presidente del Consiglio, così come in passato, a fronte di analoghe

manifestazioni, non sono stati tirati in ballo Prodi o Conte”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Tommaso Foti in un’intervista ad Avvenire.

Roma, 13 gennaio 2024

