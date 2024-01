(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Safina (PD) sul polo oncologico di Mazara del Vallo: “Necessario mantenere

standard alti”

Interrogazione urgente per sollecitare il rinnovo del protocollo con l’Agenzia nazionale

per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Trapani, 12 gennaio 2024 – Il deputato regionale PD Dario Safina solleva una questione cruciale

per il mantenimento degli standard di cura oncologica nella provincia di Trapani. Attraverso

un’interrogazione rivolta al presidente della Regione e all’assessore regionale della Salute, Safina

evidenzia la necessità di rinnovare il protocollo siglato nel 2017 tra l’Agenzia nazionale per

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, e la clinica di medicina nucleare San Gaetano/Villa Santa

Teresa di Bagheria.

“Questo protocollo, prossimo alla scadenza nel mese di aprile, – spiega Safina – ha rappresentato un

importante passo nella realizzazione del polo oncologico di eccellenza presso l’ospedale Abele

Ajello di Mazara del Vallo. La collaborazione con la clinica di Bagheria ha consentito di offrire

prestazioni di radioterapia di alta qualità in provincia di Trapani, evitando ai pazienti lunghi

spostamenti e percorsi stressanti in altre città della Regione o al nord Italia.

“Tuttavia, – continua il deputato – affinché questo successo assistenziale possa continuare, è

necessario che il governo regionale proceda al rinnovo del protocollo, garantendo gli adeguati

supporti economici e organizzativi. La radioterapia oncologica dell’ospedale di Mazara del Vallo

rappresenta l’unico presidio di questo tipo nella provincia di Trapani, trattando annualmente circa

700 persone. E’ necessario definire chiaramente le risorse, anche finanziarie, che saranno allocate

per il funzionamento delle strutture convenzionate nel settore sanitario della radioterapia e delle

cure oncologiche”.

“In attesa della realizzazione della radioterapia al Sant’Antonio Abate di Trapani – conclude Safina

– quella di Mazara è l’unica struttura in grado di fronteggiare le esigenze di una utenza che

purtroppo necessità di oltre 2000 cure oncologiche ogni anno. E’ dunque fondamentale che

mantenga gli standard attuali”.

L’interrogazione di Safina, formulata con urgenza, pone l’accento sulla necessità di garantire la

continuità di un servizio fondamentale per la salute dei cittadini trapanesi, sottolineando la

centralità di decisioni tempestive e mirate per assicurare la qualità e l’accessibilità delle cure

oncologiche nella regione.