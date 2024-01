(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Camera dei Deputati

12 gennaio 2024

Licenziamenti agenzia Dire, audizioni governo, Fnsi, Asr, editore e cdr – martedì diretta webtv

Martedì 16 gennaio, alle ore 13.45, la Commissione Cultura, presso la Sala ex Agricoltura, in relazione ai procedimenti di licenziamento e di sospensione dei giornalisti dell’Agenzia DiRE, svolge le seguenti audizioni informali:

– Jacopo Greco, Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione e del merito

– rappresentanti di FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana

– rappresentanti di ASR – Associazione stampa romana

– rappresentanti del Comitato di redazione dell’Agenzia DiRE

– Stefano Valore, editore dell’Agenzia DiRE

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

