Corte Ue: Agenda 15-21 gennaio 2024 (protezione internazionale per donne vittima di violenza domestica, protezione dei dati personali, indennità per ferie non godute versata a fine rapporto di lavoro, clausole abusive nei contratti con consumatori, Intel)

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Cause in calendario per il periodo considerato:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=21/01/2024&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=15/01/2024&tri=salle&

***********

Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=21/01/2024&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=15/01/2024&tri=salle&

cioè, attualmente:

[cid:image004.png@01DA455B.D65C61D0]

Corte di giustizia dell’Unione europea

Agenda

Dal 15 al 21 gennaio 2024

Contattateci:

Cristina Marzagalli

Sofia Riesino

Seguiteci @EUCourtPress

Scaricate la nostra app

Non dimenticate di controllare anche il Calendario sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.

Martedì 16 gennaio – h. 9.00

Sentenza nella causa C-621/21 Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques) (BG)

(Politica di asilo – Status di rifugiato o protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Concessione dello status di rifugiato – Rischio di persecuzione)

La Corte è chiamata a pronunciarsi in ordine alle condizioni alle quali una cittadina di un paese terzo può beneficiare della protezione internazionale a seguito di delitto d’onore, matrimonio forzato e violenza domestica.

La direttiva 2011/95 sulla protezione internazionale stabilisce le condizioni per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui possono beneficiare i cittadini di paesi terzi. Tra i motivi per ottenere lo status di rifugiato figurano la persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; è altresì prevista la protezione sussidiaria per ogni cittadino di un paese terzo che non può essere considerato rifugiato, ma per il quale esistono motivi seri e comprovati di credere che, se rinviato nel suo paese d’origine, correrebbe un rischio reale di subire danni gravi (ad es., la pena di morte, l’esecuzione, la tortura o trattamenti o sanzioni inumani o degradanti). Il tribunale amministrativo di Sofia ha chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia sulla possibilità e sul tipo di protezione internazionale da accordare a una cittadina turca di origine curda, di religione musulmana (sunnita) e divorziata, in particolare in considerazione della natura degli atti di violenza ai quali essa rischia di essere esposta se rientra nel suo paese d’origine.

Documenti di riferimento C-621/21

Martedì 16 gennaio – h. 9.00

Sentenza nella causa C-33/22 Österreichische Datenschutzbehörde (DE)

(Protezione dei dati personali – Attività relative alla sicurezza nazionale – Commissione d’inchiesta del parlamento di uno Stato membro – Controllo dell’attività di un’autorità di polizia)

La camera dei deputati del Parlamento austriaco ha costituito una commissione d’inchiesta incaricata di far luce sull’esistenza di un’eventuale influenza politica sull’Ufficio federale austriaco per la protezione della Costituzione e per la lotta contro il terrorismo. Questa commissione d’inchiesta ha ascoltato un testimone durante un’audizione trasmessa dai media. Il verbale dell’audizione è stato pubblicato sul sito Internet del Parlamento austriaco; esso conteneva, nonostante la sua richiesta di anonimizzazione, il nome completo del testimone.

Ritenendo che l’indicazione del suo nome fosse contraria al Regolamento Generale sulla protezione dei dati, il testimone ha presentato un reclamo all’autorità austriaca per la protezione dei dati, spiegando che lavorava come agente sotto copertura nel gruppo d’intervento della polizia incaricato della lotta contro la criminalità sulle strade pubbliche. L’autorità per la protezione dei dati ha respinto il reclamo sulla base del principio della separazione dei poteri: tale autorità, ramo del potere esecutivo, non può controllare il rispetto del RGPD da parte della commissione d’inchiesta, la quale fa parte del potere legislativo. Il testimone si è allora rivolto ai giudici austriaci per contestare tale approccio.

La Corte amministrativa austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia se la commissione d’inchiesta, che rientra nel potere legislativo e svolge un’indagine sulle attività di sicurezza nazionale, è soggetta al RGPD e al controllo dell’autorità per la protezione dei dati.

Documenti di riferimento C-33/22

Giovedì 18 gennaio – h. 9.30

Sentenza nella causa C-218/22 Comune di Copertino (IT)

(Indennità per ferie non godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che rifiuta l’indennità in caso di dimissioni volontarie di un funzionario pubblico – Prova dell’impossibilità di fruire di ferie durante il lavoro)

Un funzionario del comune di Copertino si è volontariamente dimesso per il prepensionamento. Ha chiesto il riconoscimento del diritto ad un’indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute, per un totale di 79 giorni, che non aveva preso durante l’attività lavorativa. Il Comune sostiene che il funzionario era consapevole del suo obbligo di prendere i giorni residui di congedo prima delle dimissioni e che non poteva monetizzarli. Difatti la legge italiana prevede che i lavoratori del settore pubblico non hanno in nessun caso il diritto al pagamento delle ferie annuali non utilizzate. L’interpretazione data alla disposizione italiana dalla giurisprudenza nazionale consente la monetizzazione al posto del congedo annuale solo se il congedo non è stato effettivamente preso per motivi che esulano dal controllo del lavoratore (come la malattia).

Il Tribunale di Lecce, nell’esame del caso, dubita che il diritto italiano sia compatibile con la direttiva sull’orario di lavoro, e chiede pertanto alla Corte di giustizia l’interpretazione di tale direttiva. Chiede altresì a chi spetti l’onere di dimostrare che il lavoratore aveva una reale possibilità di prendere ferie annuali retribuite.

Documenti di riferimento C-218/22

Giovedì 18 gennaio – h. 9.30

Sentenza nella causa C-451/22 RTL Nederland e RTL Nieuws (NL)

(Diritti fondamentali – Libertà di informazione)

Il 17 luglio 2014, 298 persone hanno perso la vita quando l’aereo che operava il volo Malaysia Airlines MH17, tra Amsterdam (Paesi Bassi) e Kuala Lumpur (Malesia), è stato abbattuto in volo da un missile di origine russa nei cieli sopra il Donbass, regione dell’est dell’Ucraina che all’epoca era controllata dai separatisti filo-russi. Nel 2018 RTL Nederland e RTL Nieuws, due società di media olandesi, hanno chiesto informazioni al riguardo al governo olandese.

Il ministro competente ha respinto tale richiesta, facendo riferimento alla riservatezza delle informazioni in questione, in virtù del diritto nazionale e dell’Unione.

Le imprese RTL contestano tale riservatezza e, nell’ambito dell’appello che hanno rivolto al Consiglio di Stato (Paesi Bassi), invocano il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione nonché il ruolo specifico di «cane da guardia» riconosciuto agli organi di stampa in tale contesto. La Corte di Giustizia è chiamata a pronunciarsi sulla riservatezza delle informazioni relative a incidenti e inconvenienti aerei.

Documenti di riferimento C-451/22

Giovedì 18 gennaio – h. 9.30

Conclusioni nella causa C-450/22 Caixabank e.a. (ES)

(Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Azione collettiva di cessazione e di restituzione – Contratti di mutuo stipulati tra un numero considerevole di banche e di consumatori)

Si tratta di un rinvio pregiudiziale introdotto dalla Corte Suprema spagnola (Tribunal Supremo) in materia di clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori. Precisamente delle clausole di tasso minimo nei contratti di mutuo. L’associazione dei consumatori ADICAE e alcuni consumatori avevano intentato una causa contro 101 istituti finanziari, proponendo un’azione collettiva nei loro confronti per la cessazione dell’uso delle clausole che limitano la variazione dei tassi di interesse sui mutui ipotecari (“clausulas suelo”- “clauses plancher”). Al contempo, avevano presentato domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate sulla base di questa clausola, così cumulando le azioni individuali dei singoli consumatori con l’inibitoria di carattere generale e astratto. Si chiede alla Corte di Giustizia: 1) se le azioni collettive inibitorie, che implicano un controllo astratto, siano appropriate per realizzare il controllo della trasparenza, che richiede un esame concreto delle relazioni contrattuali; 2) se sia possibile avviare un’azione collettiva inibitoria contro tutte le banche spagnole, il cui unico elemento comune è l’inclusione di una clausola simile nei contratti di mutuo; 3) un chiarimento sulla definizione del consumatore medio.

Documenti di riferimento C-450/22

Giovedì 18 gennaio – h. 9.30

Conclusioni nella causa C-240/22 P Commissione / Intel Corporation (EN)

(Impugnazione – Abuso di posizione dominante – Mercato dei microprocessori)

Nel maggio 2009 la Commissione europea ha inflitto un’ammenda di 1,06 miliardi di euro a Intel, un produttore di microchip con sede negli Stati Uniti, per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato delle unità centrali di elaborazione x86 (CPU), in violazione delle regole di concorrenza dell’UE. Nel 2014, il Tribunale ha respinto nella sua interezza il ricorso della Intel contro la decisione della Commissione. A seguito di un’impugnazione di Intel, la Corte di giustizia ha annullato tale sentenza e ha rinviato la causa al Tribunale per un riesame. Il caso in esame riguarda l’impugnazione della sentenza del Tribunale del 2022 da parte della Commissione a seguito del riesame, che ha parzialmente annullato la decisione della Commissione e interamente annullato l’ammenda di 1,06 miliardi di euro. L’Avvocato generale è chiamato a rendere le sue conclusioni.

Documenti di riferimento C-240/22

Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.

Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea

Corte di giustizia

dell’Unione europea

Lussemburgo L-2925

» curia.europa.eu

Cristina Marzagalli e Sofia Riesino

Unità Stampa e Informazione – Sezione IT

Direzione della comunicazione

[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

curia.europa.eu