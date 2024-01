(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 CASE POPOLARI, MARCHETTI (LEGA): “BONACCINI ELIMINA RESIDENZIALITÀ STORICA,

DOMANI SAREMO IN PIAZZA A IMOLA PER INFORMARE LA CITTADINANZA”

“Sulla questione delle case popolari, la Giunta Bonaccini è finalmente

venuta allo scoperto. Già ad aprile, con un question time presentato in

Assemblea Legislativa, ho iniziato a trattare l’argomento, spinto da voci

che suggerivano le intenzioni del Partito Democratico di impedire ai

sindaci di valorizzare gli anni di residenza nell’assegnazione delle case

popolari. Da allora, ho lavorato incessantemente con diversi atti per

portare a galla e rendere pubbliche queste intenzioni, che considero un

gesto di equità sociale. Domani saremo in centro a Imola, per informare la

cittadinanza”.

Ad annunciarlo è Daniele Marchetti, Consigliere Regionale e capogruppo

leghista a Imola, che da tempo affronta la questione.

“Fino a poco tempo fa, il Partito Democratico in Emilia-Romagna giocava a

carte coperte, ma ora la loro reale volontà è divenuta nota a tutti.

Consideriamo questa una grave ingiustizia sociale, che penalizza coloro

che, nel momento del bisogno, si vedranno negare un alloggio nonostante

abbiano contribuito per anni alla comunità. Di fronte a questa presa di

posizione, non ci arrenderemo e faremo tutto il possibile per opporci a

questa politica che svantaggia i cittadini emiliano-romagnoli e, più in

generale, coloro che vivono da più tempo sul nostro territorio. Domani

mattina saremo in centro a Imola con materiale informativo per

sensibilizzare la cittadinanza. Con l’amministrazione comunale imolese del

Partito Democratico, la questione della valorizzazione degli anni di

residenza nelle assegnazioni delle case popolari era già un argomento tabù,

figuriamoci oggi, con la recente decisione della regione di abolire questa

possibilità. Pertanto, saremo in piazza per denunciare l’iniziativa della

giunta regionale e per ribadire con fermezza la nostra contrapposizione a

questa politica del Partito Democratico” – conclude Marchetti.

